Mercedes-Benz Türk, Sinop’taki “yıldızlarını” ziyaret etti

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10 Ekim 2017, 17:54

Son olarak Sinop’ta eğitimlerine destek verilen kızlarla bir araya gelen Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaretlerine bursiyerlerinin bulunduğu tüm illerde devam etmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılından beri sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Her Kızımız Bir Yıldız” ile meslek sahibi olmak isteyen kızları eğitim yolunda destekleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor. ÇYDD işbirliği ile hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk’ün 25. ziyaretini Sinop’ta gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk yetkililerinin Sinop’taki yıldızlarla bir araya geldiği ve kız öğrencilerin kişisel gelişimine destek olacak yaratıcı drama çalışmasının yapıldığı buluşmaya Sinop’tan 13 bursiyer katıldı.Kızların yıldızlaşmasında maddi destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, Bursa’da olduğu gibi diğer illerde de yıldızlarla bir araya gelerek, onları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzmanın verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.Bu güne kadar 25 ili ziyaret eden Mercedes-Benz Türk, her ay farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan tüm yıldız kızlarla buluşmayı hedefliyor.Bugün projede 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs almaya devam ediyor. Eğitimini tamamlayan 21 “yıldız” kıza Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışıyor.İlköğretim okulu mezunu çalışkan kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak için hayata geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen projede artık pek çok başka bölüm için de burs imkanı sağlanıyor. Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.Proje kapsamında ayrıca, başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli müzeleriyle şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul‘daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.Kamuoyunun da takdirini kazanan Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2006 yılında Platin Dergisi’nden “En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Zirvedekiler”, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden (TÜHİD) “Eğitim Kategorisinde En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Altın Pusula” ve “ODD Satış İletişim Ödülleri, 2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerini kazandı.