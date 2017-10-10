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Renault Trucks’ın kampanyasında özel iskonto ve bere, şimdiden kışı ısıtıyor
10 Ekim 2017, 12:55
Renault Trucks, her yaşta üstün verimlilik sunan kamyon ve çekicileri için uzman servis ekibi ile kışa hazırlanıyor.
Renault Trucks’ın 4 yaş ve üzerindeki araçları için düzenlenen özel kampanyası ile sürücüler, kış aylarının zorlu yol koşullarını güçlü karşılıyor.
01 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında tüm Renault Trucks yetkili servislerinde sunulan kampanya kapsamında, 4 yaş ve üzerindeki araçların yaşı 5 ile çarpılıyor ve bu oranda iskonto kazandırılıyor. Araçlara dört yaşındaysa %20, beş yaşındaysa %25 oranında indirim uygulanıyor. 6 yaş ve üzeri araçlarda ise kampanyaya özel belirlenen %30’luk servis indirimi avantajı sunuluyor.
Bu özel kampanya sayesinde Renault Trucks kamyon ve çekici kullanıcıları, hem araçlarını Renault Trucks yetkili servislerinin hizmet kalitesi ile bakıma alıyor hem de sunulan iskonto avantajıyla operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Üstelik kampanyadan faydalananlar, yağ ve işçilik hariç 500 TL üzeri tüm işlemlerde Renault Trucks bere hediyesi de kazanıyor.
Renault Trucks Türkiye Satış Sonrası Direktörü Serkan Karataban yeni kampanya hakkında bilgi vererek; “Renault Trucks olarak müşterilerimiz ile satış sonrasında uzun yolculuğumuz başlıyor. Satış sonrası hizmetlerimiz kapsamındaki Reference ve Excellence Servis Kontratı paketlerimiz ile müşterilerimize önceden planlanmış bakım ve onarım hizmetleri sunuyoruz. Kontratlarımız dahilinde beş seneye kadar araçlarımızın tüm bakım-onarım çalışmalarını Renault Trucks satış sonrası ekibi olarak yürütüyor ve takip ediyoruz. Böylece müşterilerimizin araç bakımlarındaki iş yüklerini hafifletmenin yanı sıra avantajlı bir bütçe ile operasyonel maliyetlerinde tasarruf yapmalarını sağlıyoruz. Öte yandan tüm Renault Trucks kullanıcıları için yetkili servislerimizde, Renault Trucks onaylı parçalar ve uzman teknisyen ekibimizle sunduğumuz bakım-onarım hizmetlerimiz sayesinde araçlarımızın ilk günkü verimliliği ile yolda olması ve ikinci el değerlerinin korunması mümkün oluyor. Bu doğrultuda düzenli yaptığımız kampanyalar ile müşterilerimizi araç bakımlarını yaparak mevsim koşullarına hazırlanmalarını teşvik ediyoruz” diye belirtti.
Kampanya detaylarını size en yakın Renault Trucks yetkili servisinden öğrenebilirsiniz.
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