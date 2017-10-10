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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Skoda‘da sonbahar kampanyaları başladı

Skoda‘da sonbahar kampanyaları başladı

Tarih 10 Ekim 2017, 12:22

Skoda, yeni otomobil satın almak isteyenlere büyük avantaj getiren sonbahar kampanyalarını başlattı.

Geniş model yelpazesi, verimli motor seçenekleri ve yüksek donanımlarıyla beklentileri aşmayı başaran Skoda markası, Zubizu kampanyalarıyla Fabia, Yeni Rapid Sedan, Yeni Rapid Spaceback, Yeni Octavia ve Superb almak isteyenlere Ekim ayı boyunca yüzde 5’e varan özel fiyat avantajları sunuyor.



Sınıfının en dinamik modelleri arasında yer alan Fabia’da, Zubizu üyelerine özel yüzde 3.5’e varan indirimler sunuluyor. Yenilenen tasarımı ve geniş iç hacmiyle öne çıkan Rapid Sedan ile Rapid Spaceback modellerini, yüzde 5 indirim avantajıyla almak mümkün.

Yeni Octavia modelinde, Zubizu kullanıcılarına yüzde 2 indirim sağlanıyor. 1.0 TSI motor tercih edenlerde ise bu indirim, yüzde 4’e çıkıyor. Ayırt edici tasarımı ve zengin donanımlarıyla dikkat çeken Superb modeline ise, Zubizu üyelerine özel yüzde 3 indirimle ulaşılabilecek.



Skoda Auto
*100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan Skoda, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.
*Skoda, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.
*Marka, bugün dünya çapında 7 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti, Superb ve Kodiaq.
*2013 yılında Skoda, 15 milyonuncu aracını üretti.
*2014, 2015 ve 2016’da bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

 

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