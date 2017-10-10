Hareket, Ege rüzgarlarına yön veriyor

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10 Ekim 2017, 11:54

Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi santrallerinin yarısında, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında imzası bulunan Hareket, İzmir Bergama’da gerçekleştirilen RES projesindeki çalışmalarını planlanan sürede tamamladı.

firmasının ana yükleniciliğini üstlendiği projede, kuleleri Ateş Çelik, kanatları TPI, wec ekipmanı ise Batıçim Limanı’ndan teslim alıp proje sahasına taşıyarak operasyonu tamamladı. Proje kapsamında22 set türbin taşıdı., Ege’deki ikinci RES projesini ise Datça’da tamamladı. Gamesa Datça RES projesi kapsamında 15 kule, 15 kanat, 5 nacelle ve 5 hub’ın taşımasını üstlenen firma, İzmir Limanı’nda bulunan yükleri uzatmalı ve hidrolik dorselerle proje sahasına taşıdı. Montajlarını da en büyüğü 600 ton kapasiteli olan farklı vinçler kullanarak gerçekleştirdi.- 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Hareket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.