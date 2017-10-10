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Renault ve Dacia’dan kış güvenlik servis kampanyası
10 Ekim 2017, 11:26
Renault ve Dacia, kış öncesinde araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine Kış Güvenlik Servis Kampanyası ile cazip fırsatlar sunuyor.
9 Ekim - 11 Kasım 2017 tarihleri arasında yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia araçlarında fren, silecek, aksesuar fix paketleri ve tampon onarımları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor.
Ayrıca müşteriler, tüm Motrio lastiklerde geçerli olan 4 al 3 öde avantajından yararlanma imkanına da sahip.
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