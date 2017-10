IVECO Güneydoğu Bölgesinde müşterileri ile buluştu

Anasayfa » Ağır Ticari

IVECO Mersin yetkili satıcısı Kılıçlar Otomotiv ve Gaziantep yetkili satıcısı Üstün İş’in organizasyonları ile Mersin ve Antakya’da gerçekleştirilen faaliyetlerde yeni Stralis çekiciler hedef kitle ile buluştu.

Bir hafta süren tanıtım faaliyetleri boyunca IVECO yetkilileri yeni Stralis’leri hedef kitleye tanıttı. Aynı süre içerisinde de mevcut Stralis kullanıcıları ziyaret edilerek ürün ile ilgili eğitimler verildi. Etkinlikler boyunca mevcut IVECO Stralis kullanıcıları dahil toplam 135 müşteriye ulaşıldı.Toplam Sahip Olma Maliyeti ve Düşük Salınım (TCO2) Şampiyonu Yeni Stralis Türkiye pazarında. Yeni Stralis, tamamen yenilenen aktarma organı, yüksek güvenlik ve verimliliğiyle, lider toplam sahip olma maliyeti ve düşük karbondioksit salınımı ile öne çıkıyor. Iveco tarafından üç versiyon olarak geliştirilen Yeni Stralis, ağır taşımacılık sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da dahil bölgesel ve kısa mesafe taşımacılığa en iyi çözümü sunmak amacıyla tasarlandı. Yeni Stralis’in tasarım aşamasında eşsiz avantajlar sağlayan özel HI-SCR egzoz arıtma sistemi korundu.Spesifik bir versiyon olan Yeni Stralis XP ise uluslararası uzun mesafe taşımacılık talepleri doğrultusunda geliştirildi. Yeni Stralis XP’de yakıt verimliliği ve maksimum çalışma süresi sağlandı.YENİ STRALIS NP: Devrimsel Yeni Stralis NP ise, CNG ve LNG ile çalışıyor. Gazla çalışan kamyonda dönüm noktasını başlatan Yeni Stralis NP, gelmiş geçmiş en sürdürülebilir uluslararası taşımacılık kamyonu olarak ön plana çıkıyor. Yeni Stralis NP; güç seviyesi, konfor, vites teknolojisi ve uzun mesafe görevler için yakıt otonomisi sunan tek doğal gazlı kamyon olma özelliğine sahip. Yeni Stralis NP şimdiden otomotiv endüstrisinde önemli bir bilinirliliğe sahip ve Avrupa Gaz Konferansı’nda, “Avrupa Gaz Ödülleri Mükemmellik 2017” kategorisinde “Yılın Projesi” seçildi.Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni Stralis, tamamen yeniden tasarlanmış bir aktarma organı, yeni elektrik-elektronik tasarımı, sınıfının en iyi vitesi, arka aks ve arka süspansiyon, son nesil GPS tahminsel fonksiyonları, yakıt ekonomisi ve sürdürülebilirlik için yeni özellikler barındırıyor. Ek olarak Iveco’nun geliştirdiği yeni nesil hizmetler, her model için toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Bu da Yeni Stralis’in sunduğu özel ve ayırt edici unsurları temsil ediyor.Ünlü Alman teknik sertifikasyon merkezi TÜV SÜD, Yeni Stralis’in yakıt tasarrufu ile ilgili başarısını iki önemli sertifikayla tescilledi.TÜV SÜD’ün Yeni Stralis için verdiği sertifikalardan ilki ürün odaklı. Burada Yeni Stralis, önceki modeliyle karşılaştırılıyor ve Yeni Stralis’in yüzde 11.2 daha az yakıt tükettiği belgeleniyor.İkinci sertifika ise yakıt danışma hizmetlerine (TCO2 Akıllı Rapor, TCO2 Tavsiyeler ve TCO2 Sürüş) odaklı ve yakıt tasarrufunda yüzde 8 ile yüzde 10’luk bir gelişmeyi belgeliyor.Yeni Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.Yeni Stralis’e toplam sahiplik maliyetini daha da düşürmek için ek özellikler ve hizmetler de ekleniyor.HI-CRUISE GPS tahminen sürüş sistemi, teknoloji harikası haritalama teknolojisine dayanıyor. Sistem, geo-lokalizasyonla karşılaştırıldığında yol topoğrafyası bilgisiyle hızlanma, yavaşlama ve vites değişikliği konusunda stratejiler geliştirebiliyor. Bu özellik sürücünün işini kolaylaştırarak güvenliğe odaklanmasını sağlıyor ve sürüş konforunu yükseltiyor. Ayrıca sürüş kalitesi fark etmeksizin yakıt tasarrufu sağlıyor.Yeni Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor. Ek olarak düşük hızlı operasyonlar için manevra modu (tork çevirici vites gibi çalışma), kaygan yüzeylerde tutuşu artıran “rocking” (sallanma) fonksiyonu ve 4 geri vites ile yeni PTO’ları barındırıyor.Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.Yeni Stralis ve Yeni Stralis XP’de uygulanan yeni elektrik-elektronik mimarisi teknolojik bir atılımı temsil ediyor ve gelecekteki yeniliklerin önünü açıyor. MUX konseptinin temel alındığı elektronik üniteler iki fiziksel kablo aracılığıyla ortak protokolle iletişim kuruyor.Stralis’in yeni HI-MUX konsepti, tüm dağıtım ağının ve bazı parçaların baştan tasarlanmasıyla uygulanıyor. Yeni Stralis, modüler mimariye sahip, esneklik ve servis kolaylığı için iki kola ayrılırken, pnömatik, yakıt ve AdBlue 4 düzeni ile entegre ediliyor. HI-MUX, parça sayısı ve birleştirme karmaşıklığını düşürürken spesifik kamyon konfigürasyonları için detaylı bir tasarım çözümü sunuyor.Michelin ile ortaklaşa geliştirilen yeni üç “A”lı eko-lastikler, yuvarlanma direncini minimize ediyor ve yüzde 1.5’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sonuç, her 100 kilometrede 1.33 KG daha az karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Bu tasarruf, aynı tutuş, sağlamlık ve dayanıklılık korunarak gerçekleşiyor.Yeni Stralis’in sıra dışı güvenilirliği ve dayanıklılığı aynı zamanda düşük bakım ve tamir masrafları sağlıyor. Geçen 3 yıllık sürede önceki modele oranla yüzde 5, azalma anlamına geliyor. Bu durum zaten oldukça rekabetçi bir toplam sahip olma maliyeti sunan Yeni Stralis’i daha da rekabetçi yapıyor.Iveco TCO2 LIVE, ilk defa yeni nesil hizmetleri ve filo yönetimiyle geleneksel satış sonrası hizmetlerini içeren modüler bir portföy. Bu yeni hizmetlerden üç tanesi Yeni Stralis müşterinin araçları en tasarruflu biçimde kullanmaları adına danışmanlık veriyor.Filodaki her aracın sürüş tarzı ve yakıt tüketimi konusunda haftalık rapor.Iveco’nun topladığı veriler ışığında yapılan analizlerle yakıt tasarrufu konusunda tavsiyeler.Bu iki hizmetin kombinasyonu ek olarak yüzde 3’lük bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu iki hizmet, yakıt odaklı sürüş tarzı kurslarını barındıran TCO2 SÜRÜŞ hizmeti aracılığıyla entegre edilebiliyor.Öte yandan Yeni Stralis, araç içinde sürücüye sürüş tarzını geliştirmesi konusunda gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunan profesyonel bir rehber olan SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRME sistemini barındırıyor.Faaliyete yetkili satıcı ve servislerin yanında IVECO ağır vasıta satış müdürü Hakkı Işınak, ürün müdürü Tarkan Özyönüm ve eğitim yöneticisi Mehmet Er katıldılar.