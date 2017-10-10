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Trafik Hayattır’dan ‘Araçta Anne ve Çocuk Güvenliği’ eğitimi

Trafik Hayattır’dan ‘Araçta Anne ve Çocuk Güvenliği’ eğitimi

Tarih 10 Ekim 2017, 10:53

Doğuş Otomotiv’in, kurumsal sorumluluk platformu Trafik Hayattır, trafikte çocuk ve hamile güvenliği konusunda farkındalık sağlamak için eğitimlere devam ediyor.

Trafik Hayattır platformu son olarak İstanbul’da Anadolu Kamu Hastaneler Birliği’nin sağlık çalışanlarına  “Araçta Anne ve Çocuk Güvenliği Eğitimi” eğitimi verdi.

Doğuş Otomotiv’in 2004’den bu yana sürdürdüğü kurumsal sorumluluk platformu “Trafik Hayattır” toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda Trafik Hayattır platformu danışmanları İstanbul Anadolu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık tesislerinde görev yapan eğitim hemşireleri ve genel sekreterlik çalışanlarına ‘Araçta Anne ve Çocuk Güvenliği Eğitimi’ verdi.

İki gün süren eğitimlerde sağlık çalışanları Loughborough Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Acar ve Prof. Dr. Memiş Acar’dan ‘Trafikte Çocuk ve Fetüs Güvenliği' üzerine eğitimler aldılar.

Trafikte Çocuk Güvenliği projesini hayata geçirerek, trafikte özellikle hamilelerin ve çocukların araç içi güvenliklerinin sağlaması konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan ‘Trafik Hayattır’ platformu bugüne kadar 190 sağlık personeline eğitim verdi.

“En önemli konu, emniyet kemerinin doğru kullanımı”
Trafik Hayattır projesinin danışmanlarından olan Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Acar, sağlık çalışanlarına önemli bilgiler verdi.  Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalara göre kadınların, hamileliğinin son gününe kadar araç kullanabileceklerini söyleyen Acar,  hamilelerde araç içi güvenliği için en önemli konunun, emniyet kemerinin doğru takılması olduğunu belirtti. Acar, hamile kadınların emniyet kemeri takmasıyla ilgili olarak, “Öncelikle en önemli konu, emniyet kemerinin karna baskı yapmaması. Emniyet kemerinin gövdeye çapraz olan kısmı, omzun ortasına ve iki göğsün arasına yerleşmeli. Kucak kısmından geçen kemer ise, karnın mümkün olduğunca altından ama bacakların mümkün olduğu kadar üzerinden geçmeli” diye konuştu. Acar, yanlış kemer kullanılmasının bazı durumlarda anne ve bebek için de ciddi tehlike olabileceğini vurguladı.



“Çocuğunuzu arka koltukta oturtmanız yeterli değil”
İngiltere’de çocuk koltuğu konusunda çalışmalar yapan Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memiş Acar ise, çocuk koltuğunun önemine değindi. Acar, “Nasıl araçta emniyet kemeri kullanımının önemini veya faydasını tartışmıyorsak, çocuk ve bebek koltuğu kullanımını da tartışmamalıyız” dedi. Trafik Hayattır projesinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre birçok ailenin, çocuk koltuğu kullanmak yerine çocuklarını kucağına oturttuğunu veya arka koltukta oturtmanın yeterli olduğunu düşündüğünü söyleyen Memiş Acar, “İster kucağınızda oturtun ister yanında olun. Bilimsel gerçeğe göre, siz çocuğunuza çocuk koltuğundan daha iyi bir koruma sağlayamazsınız” dedi.

Trafikte Anne ve Çocuk güvenliği özelinde gerçekleştirdiği eğitimlerden pozitif geribildirimler alan Trafik Hayattır Platformu, İstanbul Anadolu yakasındaki devlet hastanelerinin ardından kadın ve çocuk servisleri olan Istanbul Avrupa yakası ile  Ankara ve İzmir’deki devlet hastanelerinde de bu eğitimleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

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