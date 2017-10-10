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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Yağmurda karting nefes kesti

Yağmurda karting nefes kesti

Tarih 10 Ekim 2017, 10:33

2017 Türkiye Karting Şampiyonası’nda 6. ayak, 07-08 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) girişimiyle yenilenen Nilüfer Karting Pisti’nde düzenlenen organizasyon, 2 gün boyunca yağmur altında çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 4 ayrı kategoride koşulan 3'er yarışın ardından klasmanlar şu şekilde oluştu;

Mini Kategori
1.Ömer Asaf Kolot
2.Yiğit Arslan
3.Kerim Sulyak



Formula Junior Kategori
1.Mert Dalkıran
2.Zekai Özen
3.Mert Yudulmaz



Formula Senior Kategori
1.Gün Taşdelen
2.Emir Tahincioğlu
3.Mert Dalkıran



Formula Master Kategori
1.Mehmet Çınar
2.Volkan Düzgün
3.Mehmet Yaman



 

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