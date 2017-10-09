Hyundaı Assan’dan beşinci hatıra ormanı

Anasayfa » Güncel

09 Ekim 2017, 19:16

Hayata geçirdiği sosyal projeleriyle ülkemize, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren Hyundai Assan, beşinci hatıra ormanının dikimini geçtiğimiz hafta tamamladı.

Bugüne kadar hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk projelerinde ‘sürdürülebilirlik’ felsefesini yansıtan Hyundai Assan, doğaya duyduğu minneti göstermek için T.C. Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen Yeni Kocaeli Stadyumu civarındaki bölgeye, yeni bir hatıra ormanı kurdu. İzmit’te beşinci kez hatıra ormanı projesine imzasını atan Hyundai Assan, böylelikle gelecek nesillere yeşil alanlar bırakmak adına önemli bir adım atmış oldu.Hyundai Assan Hatıra Ormanı Dikim Töreni, 5 Ekim tarihinde Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, Fabrika Müdürü Ku Yong Jung, Fabrika direktörü Uygur Koşal, diğer yöneticiler ve çalışanların katılımları ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Hyundai Assan tarafından bugüne kadar ağaçlandırılan toplam 10 dönüm arazide, 10.500 adet fide dikilerek İzmit’in geleceğine katkı sağlamış oldu.Hatıra ormanının dikim töreninde konuşan Hyundai Assan Başkanı Yoon, “Yılda 230 binden fazla araç üretimi yaptığımız güzide şehrimiz İzmit’in erozyona, orman yangınlarına karşı daha duyarlı hale getirilmesi ve yeşil alanlarının genişletilmesi herkes kadar biz kurumsal markaların da birinci görevi. Çevreye karşı kişisel ve kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesi ve erozyonun önlenmesi için bu tip ormanları gelecekte de kurmaya devam edeceğiz” dedi.