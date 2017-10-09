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Trio Mobil araç takip sistemleri ile soğuk zincir taşımacılığını daha güvenli
09 Ekim 2017, 18:59
Araç takip sistemlerinde lider marka Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı “Yeni Soğuk Zincir Yönetmeliği” sayesinde, araç takip sistemleri ile taşınacak olan ürünlerin, en sağlıklı şekilde gidecekleri yere ulaştırılmasının garanti altına alınacağını söyledi.
Resmi Gazete’de 3 Ekim 2017 tarihi itibariyle yayınlanan “Yeni Soğuk Zincir Yönetmeliği” ile tüm frigofirik taşımacılık araçlarında ısı ve nem takip cihazı bulundurulması zorunlu hale getirildi. Araç takip sistemlerinde lider marka Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı söz konusu gelişme çerçevesinde, araç takip sistemleri ile taşınan ürünlerin en sağlıklı şekilde gidecekleri yere ulaştırılmasının garanti altına alınmış olacağını söyledi. Ataklı şu bilgileri verdi:
“Takip ve ölçüm teknolojilerine odaklanan bir IoT şirketi olan Trio Mobil, araçlar başta olmak üzere bir çok makinayı online olarak takip edip ölçümlerini yapabilen sistemler geliştiriyor. Bir aracın hızı, yaptığı km, tükettiği yakıt, riskli sürüş durumları, ürünlerin araçla taşınırken bulundukları ortamın o anki sıcaklığı gibi parametreleri 7/24 ölçümleyerek, bulut tabanlı sistemimize kaydediyoruz. Araçların yanı sıra asansörler, jeneratörler, süpermarketlerdeki dolaplar gibi bir çok farklı makinanın ve techizatın da uzaktan yönetimini sağlıyoruz. Örneğin; bir market dolabının içindeki ürünün stok miktarından, sıcaklığına kadar verilerini ölçüp raporlayabiliyoruz.”
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