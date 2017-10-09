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Mercedes AMG Petronas ve Hamilton şampiyonluğa çok yaklaştı

Mercedes AMG Petronas ve Hamilton şampiyonluğa çok yaklaştı

Tarih 09 Ekim 2017, 18:54

2017 Formula 1 sezonunun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton zafere erişti ve şampiyonluk için önemli bir adım attı

Valtteri Bottas’ın da dördüncü olduğu Suzuka’da Mercedes AMG Petronas da bitime 4 yarış kala markalarda mutlu sona ulaşmak için avantajını geliştirdi.

Formula 1’de 2017’nin 16. yarışı olan Japonya Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas’ın pilotlar sıralaması lideri pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise podyumun hemen dışında mücadeleyi 4. sırada tamamladı. Son 4 yarışa girilirken Mercedes AMG Petronas da markalar sıralaması liderliğini korudu.

Suzuka Pisti’nde yarışa ilk cepten başlayan Britanyalı pilot, mücadeleyi baştan sona kontrol etti. Pit-stoplar dahil liderliğini hiç bırakmayan Hamilton, Japonya’da 4. kez damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başardı. Yarışa 6. cepten başlayan Bottas ise 2 sıra kazanarak mücadeleyi 4. sırada noktaladı.   

Japonya GP’isinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 306’ya yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 59’a çıkardı. Bottas ise 234 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Formula 1 2017 Dünya Şampiyonası sezonunun son 4 yarışına girilirken Mercedes AMG Petronas da 540 puanla markalar şampiyonluğu için önemli bir avantaj yakaladı.

Formula 1’de 2017 sezonunun 17. yarışı 22 Ekim 2017 tarihinde ABD’de gerçekleştirilecek. ABD’de 3’ü üst üste olmak üzere son 6 yarışın 5’inde kazanan Lewis Hamilton olmuştu.

 

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