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Prometeon Türkiye, 3 ayda 7000 kooperatif üyesi ile bir araya geldi

Prometeon Türkiye, 3 ayda 7000 kooperatif üyesi ile bir araya geldi

Tarih 09 Ekim 2017, 18:48

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Pirelli marka endüstriyel lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, Türkiye çapında 19 ilde 33 kooperatifte etkinlikler düzenledi.

Üç ay süren etkinlikler sırasında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşıldı. Yoğun ilgi üzerine Prometeon Türkiye bu etkinliğin ikincisini ekim ve kasım ayları arasında da tekrarlayacak.

Pirelli kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üretici ve dağıtıcısı Prometeon Tyre Group’un Türkiye operasyonu Prometeon Türkiye, üç ay boyunca Türkiye genelinde 19 ilde 33 kooperatifle bir araya geldi. Mayıs ayında başlayan etkinlikler sırasında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşıldı.



Prometeon Türkiye satış temsilcileri ve bayileri, üç ay boyunca her bir kooperatife 2 ile 6 kez ziyarette bulunarak etkinlikler düzenledi. Etkinlikler sırasında havlu, tişört, şapka, kalem gibi promosyon ürünleri dağıtılırken, bayiler de kooperatiflere özel yerel kampanyalar gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ise kooperatif başkanlarının katılımıyla, kooperatif üyeleri arasında çekilişler gerçekleştirildi. Çekilişleri kazanan kooperatif üyelerine ise 2 ön lastik ya da 4 kaplama lastiği hediye edildi.

Kooperatif etkinliği ile ilgili açıklama yapan Prometeon Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Bu etkinlik ile amacımız bireysel müşterilerimize ürün ve hizmetlerimi tanıtırken, Pirelli markalı ürünlerimize karşı onlarda merak uyandırmak, sonrasında ise aramızda duygusal bir bağ ve aidiyet duygusu oluşturmak idi. Burada kurulan bağı koparmamak adına da etkinlik sırasında iletişim bilgilerini edindik. Sonuç olarak kooperatif etkinlikleri sırasında hem kooperatiflerden hem de bayilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Gördüğümüz yoğun ilginin sonucu olarak kooperatif etkinliklerinin ikincisini ekim kasım ayları arasında tekrarlayacağız” dedi.  

 

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