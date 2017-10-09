|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Prometeon Türkiye, 3 ayda 7000 kooperatif üyesi ile bir araya geldi
09 Ekim 2017, 18:48
Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Pirelli marka endüstriyel lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, Türkiye çapında 19 ilde 33 kooperatifte etkinlikler düzenledi.
Üç ay süren etkinlikler sırasında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşıldı. Yoğun ilgi üzerine Prometeon Türkiye bu etkinliğin ikincisini ekim ve kasım ayları arasında da tekrarlayacak.
Pirelli kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üretici ve dağıtıcısı Prometeon Tyre Group’un Türkiye operasyonu Prometeon Türkiye, üç ay boyunca Türkiye genelinde 19 ilde 33 kooperatifle bir araya geldi. Mayıs ayında başlayan etkinlikler sırasında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşıldı.
Prometeon Türkiye satış temsilcileri ve bayileri, üç ay boyunca her bir kooperatife 2 ile 6 kez ziyarette bulunarak etkinlikler düzenledi. Etkinlikler sırasında havlu, tişört, şapka, kalem gibi promosyon ürünleri dağıtılırken, bayiler de kooperatiflere özel yerel kampanyalar gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ise kooperatif başkanlarının katılımıyla, kooperatif üyeleri arasında çekilişler gerçekleştirildi. Çekilişleri kazanan kooperatif üyelerine ise 2 ön lastik ya da 4 kaplama lastiği hediye edildi.
Kooperatif etkinliği ile ilgili açıklama yapan Prometeon Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Bu etkinlik ile amacımız bireysel müşterilerimize ürün ve hizmetlerimi tanıtırken, Pirelli markalı ürünlerimize karşı onlarda merak uyandırmak, sonrasında ise aramızda duygusal bir bağ ve aidiyet duygusu oluşturmak idi. Burada kurulan bağı koparmamak adına da etkinlik sırasında iletişim bilgilerini edindik. Sonuç olarak kooperatif etkinlikleri sırasında hem kooperatiflerden hem de bayilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Gördüğümüz yoğun ilginin sonucu olarak kooperatif etkinliklerinin ikincisini ekim kasım ayları arasında tekrarlayacağız” dedi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x