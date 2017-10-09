Assan Alüminyum, ALUEXPO 2017’de yeni yatırımlarıını tanıttı

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09 Ekim 2017, 18:22

Alüminyum sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliği olan ALUEXPO 2017’de, 5-7 Ekim tarihleri arasında alüminyum üreticileri ve alüminyum sektöründe dünyanın önünde gelen firmaları ile bir araya gelen Assan Alüminyum yeni yatırımlarını tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, ALUEXPO 2017 fuarında yeni yatırımları tanıttı.Assan Alüminyum’un ana sponsoru olduğu, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından desteklen ALUEXPO 2017 Fuarı, 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9,10 ve 11. hollerinde gerçekleşti. ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 156’sı yabancı olmak üzere toplam 314 katılımcıyı, 77 ülkeden 11 bin sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile buluşturdu. Sektörün lider firmaları, alüminyum teknolojisinde gerçekleşen yenilikleri ve tüm alüminyum ürünlerini otomotiv, inşaat, beyaz eşya, ambalaj, savunma sanayi, enerji, havacılık, ulaşım ve daha birçok sektör için ALUEXPO 2017’de sergilediler.Assan Alüminyum’un alüminyumun yüzde yüz olarak geri dönüştürülebilirliğine dikkat çekmek için sürdürülebilirlik temasına uygun olarak tasarlanan standında, sonsuzluk görseliyle birliktemottosu ilk defa AluExpo 2017’de tanıtıldı. Assan Alüminyum’un müşteriye özel çözümler üretmesi ve uzun süreli güvene dayalı ilişkilere verdiği önemin vurgulandığı anlatıldı.Ayrıca 5 Ekim günü standında canlı müzik eşliğinde düzenlediği kokteylde Assan Alüminyum iş ortaklarını ağırladı.Sürdürülebilirliğin şirketleri için önemine vurgu yapanÖncelikle yatırımlarımızda dünyamızdaki kaynakların hızla tükendiğini göz önünde bulundurarak çevreye verdiğimiz önemi her zaman ön planda tutuyoruz. Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürülebilirliği sayesinde doğası gereği çevre dostu bir üründür. Assan Alüminyum bünyesinde hali hazırda faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisimizde, geri dönüşümün en etkili biçimde yapılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra 2016 senesinde bünyemize bir de yenilenebilir enerji üretim tesisi dahil ederek sürdürülebilirliği sağlamak için bir önemli adım daha atmış olduk” dedi.Şirketin yatırımları hakkında da bilgi veren: “Ara vermeden büyümeye ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Pazar liderliği konumumuzdan aldığımız güçle ve ayrıca teknolojik birikimimiz ile alüminyum döküm ve folyo kapasitemizi artırmak üzere yeni yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yatırımların ilk aşaması kapsamında sene ortası itibariyle Dilovası’nda iki yeni döküm hattımızı devreye aldık. Ayrıca yüksek hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli yeni folyo hadde yatırımımız da senenin son çeyreği itibariyle devreye girecek. Bu yatırımlarımız özellikle esnek ambalaj sektöründe, katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yönelmemizi sağlayacak” dedi.Fuar öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önderliğinde, bu yıl 17’incisi düzenlenenyarışmasında büyük ödülü kazandıklarına da dikkat çeken, “Assan Alüminyum olarak yakın bir dönemde ulaşacağımız 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız. Toplamdaki 300 bin tonluk kapasite ile de çok önemli bir oyuncu konumundayız. Satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ihraç eden firmamız, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya taşıyan esnek ve müşteri odaklı çalışma anlayışımızdır. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel değerleridir. Bizim tüm hedeflerimizin odağında bu değerlerimiz bulunuyor. Öte yandan 2016 yılında Turquality programına katılan ilk yassı alüminyum üreticisi olduk. Böylece uluslararası arenada küresel marka gücümüzü daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.Ayrıca ALUEXPO 2017 Fuarı ile eş zaman ve mekânda, TALSAD, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. işbirliği ile 8. Alüminyum Sempozyumu da gerçekleşti. Göksal Güngör’ün Yürütme Kurulu Başkanı olduğu sempozyum birçok sektörden katılımcı tarafından yoğun ilgi gördü.