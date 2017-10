Anasayfa » Otomobil Yeni Nissan Qashqai Türkiye’de satışa sunuluyor 09 Ekim 2017, 17:55 Yeni Nissan Qashqai, yeni eklenen güvenlik özellikleri ve Nissan Intelligent Mobility teknolojisiyle sürücü ve yolcuların sürüş heyecanını arttırarak, “Lider Duruşunu” güçlendiriyor.

Bulunduğu kategorinin öncüsü, şehirli SUV modeli Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle gövde gösterisine hazırlanıyor. Yeni Nissan Qashqai; heyecan uyandıran sportif ve sofistike dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansının yanı sıra güvenliğini arttıran Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle “Lider Duruşundan” taviz vermiyor.



Qashqai ile birlikte hayatımıza giren crossover segmenti, müşteri geri bildirimleri ve tüketici araştırmaları doğrultusunda yapılan ar-ge çalışmalarının bir sonucu. Bu segmentin öncüsü olan ve 10 yıldan beri SUV liderliği bırakmayan Qashqai lider duruşunu daha da güçlendirecek yeniliklerle bir kez daha müşterilerinin kalbini kazanmaya hazır. C-SUV segmentinde inovasyon kavramını yeniden tanımlayan ve Nissan Intelligent Mobility özelliklerini bünyesinde bulunduran Qashqai’nin mevcut donanımlarına ek olarak gelen konfor öğeleri de ürün gamını güçlendiriyor.



Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı açıklamada “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi.



Tüm Özellikleriyle Yeni Qashqai



Segmentinin öncüsü ve lideri Qashqai, Avrupa’da sahip olduğu %10,3’lük pazar payı ile Nissan’ın Avrupa’daki 83 yıllık tarihinin en başarılı modeli olarak öne çıkıyor. Piyasaya çıktığı 2007 yılından bu yana 2,3 milyon adet satan Qashqai, 19 kez “yılın otomobili” seçilirken 80’in üzerinde uluslararası ödül kazanma başarısını gösterdi. Türkiye’de de sınıfının lideri olan Qashqai, C-SUV segmentinde %22,6’lik pazar payıyla lider pozisyonunu koruyor. Yenilenen yüzü, eklenen donanımları ve yeni premium iç mekânı ile pazardaki gücünü pekiştirecek olan yeni Qashqai, sürüş performansı ile de göz dolduruyor.



SUV araçların konforunu, hatchback araçların dinamizmi ve tutumluluğuyla birleştiren Qashqai; yeni teknolojilerle yolculuğu konforlu ve güvenli kılmayı sürdürecek.









Etkileyici Tasarım



Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Qashqai, tamamen yenilenen ön yüzüyle daha dinamik ve sportif bir görüntüye kavuşurken iç tasarımda yapılan geliştirmeler ile daha Premium bir kimlik kazandı.



Nissan'ın "Premium Dinamizm" olarak adlandırdığı yeni çağdaş görünüme kavuşan Qashqai’nin ön yüzünün merkezinde Nissan amblemini çerçeveleyen yeni 'V-motion' ızgarası yer alıyor. Otomobilin yeni tamponunda motor hava delikleri yatay bir görünüm alarak küçüldü ve tamponda gövde renginden daha çok faydalanılan yeni bir görünüm ortaya çıktı.



Ön tamponla bütünleşen yeni ‘V’ formlu heybetli ön ızgara, bumerang formlu LED gündüz farlarıyla tamamlanıyor. Aracın yeni kimliğinin belirgin özellikleri arasında yer alan farlar daha dinamik ve sportif bir görüntü sunarken Qashqai’nin premium karakterini de güçlendiriyor. Yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemiyle desteklenerek gece ve gündüz sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.



Yenilenerek dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları ise en çok tercih edilen donanım seviyelerinden biri olan Tekna’dan itibaren standart olarak sunuluyor.



Qashqai’nin yenilenen arka tamponu, çizgileri ve farlarıyla daha modern bir yapı kazanırken bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Sürtünme katsayısında küçük bir iyileştirme elde etmek adına farlarda yapılan bu değişiklikler yakıt tüketimi maliyetini düşürüyor. İç kısmı eskisinden daha koyu olan farları ve köpek balığı sırtı anteni Qashqai’nin arka tasarımda sahip olduğu diğer yenilikler.



Yeni Qashqai’nin yan görünümündeki en belirgin değişim 17,18 ve 19 inç boyutlarındaki jantların tasarımında ortaya çıkıyor. Sürtünmeyi minimum seviyelere çekecek şekilde tasarlanan yeni jantlar Nissan’ın premium dinamizmini yansıtıyor.



Qashqai'nin toplam uzunluğu 17mm artarak 4,394mm'ye ulaşırken genişlik (1,806mm) ve yükseklik (1,595mm) aynı ölçülerde kaldı.



Metalik ve sedef görünümlü renklerin yer aldığı Qashqai’nin renk seçenekleri ise üç yeni canlı renk seçeneği ile zenginleşti. Yeni Qashqai, derin mavi, lav kırmızı ve hipnotik bronz seçenekleri ile sunulacak.



İç Tasarımda Konfor ve Ferahlık



Nissan Qashqai’deki yenilikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. İç mekânda da kalite vurgusunu güçlendiren bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Sürücü odaklı iç tasarımında konfor ve ferahlık sunan yeni Qashqai, ileri teknoloji donanımları ve kaliteli ekipmanları ile yolculuğu keyifli hale getiriyor.



Nissan'ın yeni modellerinin tasarımını yansıtan ve tüm Qashqai versiyonlarında standart olarak sunulan deri yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. D formlu, altı düz direksiyon simidi araca giriş ve çıkışı kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir görünüm sunuyor.



Kadran görünürlüğünün yüzde 17 artmasına olanak veren yeni direksiyon sürücüye ihtiyacı olan bilgileri daha geniş bir açıdan veriyor Direksiyon üzerinde sağ ve sol taraftaki dört yönlü kumanda düğmelerinin tasarımı da yenilendi ve daha sezgisel bir kullanım sunan yapısıyla sürücünün gözünü yoldan ayırmadan fonksiyonları kumanda etmesini sağlıyor. Kalınlığı 34mm’den 37,5mm’ye çıkartılan direksiyon simidi artık ele daha iyi oturuyor. Öte yandan direksiyon göbeğinin alt kısmını süsleyen yeni ‘V’ formlu saten gümüş uygulama, ön ızgara tasarımının devamı niteliğinde.



Tüm donanım paketlerinde standart olarak sunulan uzaktan kontrol edilebilir camlar, sıcak günlerde aracı çalıştırmadan, uzaktan açılarak aracın havalanmasını sağlayacak.



Qashqai’nin kullanıcılar tarafından en beğenilen özellikleri arasında yer alan konforu, yumuşak yeni nappa deri kaplama ve elektronik kontrol özelliklerine sahip koltukları ile bir üst seviyeye çıkıyor. Tüm boyutlara ve oturuş şekillerine uyum gösterebilen yeni elektronik kontrollü koltuklar standart olarak sunulan siyahın yanı sıra Platinum Premium Pack paketinde mürdüm renk seçeneğiyle de sunuluyor. Isıtma özelliği bulunan ön koltuklar, arkası çizilmeye karşı dayanıklı yeni yüzü ve arka koltuklarda seyahat eden yolculara daha geniş alan bırakan yeni tasarımı ile sunuluyor.



Her sürücünün oturma pozisyonuna uygun ayarlamaya olanak tanıyan koltuklar, yan aynaların pozisyonuna bağlı olarak iki oturuş şeklini kaydedebilen koltuk hafızası fonksiyonunu içeriyor. Koltuğun alt kısmından kontrol edilebilen bu özellik Platinum Premium Pack ile gelen bir başka yenilik olarak öne çıkıyor.



Qashqai’nin geniş iç mekânı, sunduğu pratik depolama çözümleri ile kalabalık aileler için hayatı kolaylaştırıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 litreye kadar yükselebilen bagaj, standart kullanımda 430 litrelik kapasite sağlıyor.



Yeni BOSE Premium Ses Sistemi



Müşterilerinden gelen talepleri her zaman özenle dikkate alan Nissan, Bose iş birliği ile üstün ses kalitesi sunuyor. Yeni Qashqai, tamamen yenilenen ses sistemi ile yüksek kaliteli bir müzik keyfi sunuyor.



Sistem; ön camın alt kenarında iki adet tweeter, ön kapılarda ve arka kapılarda birer tane olmak üzere, toplamda 4 adet hoparlör ve stepne yuvasına gizlenen 1 adet subwoofer ile Bose Premium ses sistemi, müziğin en ince detaylarını araç içinde sunuyor.



Nissan Intelligent Mobility



Nissan Intelligent Mobility, Nissan’ın otomobillerini sürüş güvenliği ve konforu açısından daha çekici kılan teknolojilerin tümünü içeriyor. Bu teknolojiler ile yol ve seyahat güvenliği artarken, sürücü ve yolcuların heyecanı da artıyor.



Nissan’ın yeni Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan yeni Qashqai’deki öne çıkan yenilik park esnasında çarpmaları önleyen akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi. Sistem, kör noktalardan veya köşelerden yaklaşan araçlara karşı ya da araç hareket halindeyken park etmiş başka bir araca yaklaşırsa sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarma özelliğini taşıyor.



2014 yılından beri akıllı çarpışma önleme sistemine sahip olan Qashqai, yaya algılayan sisteme de kavuştu. Yayaya duyarlı çarpışma önleme sistemi, radar ve kamera kombinasyonu ile çarpışmaları önlemeye ve çarpışmaların şiddetini hafifletmeye yardımcı oluyor. Öte yandan geliştirilen kör nokta uyarıları artık kamera görüntülerinden ziyade radar verilerine dayandırılarak daha geniş bir alanda, daha doğru algılama sağlıyor.



Bu yeniliklerin yanı sıra akıllı yol kontrolü, akıllı sürüş kontrolü, aktif motor freni, akıllı otomatik far asistanı, akıllı yorgunluk algılama sistemi, akıllı çevre görüş sistemi ve akıllı park sistemi de mevcut. Ek olarak geri görüş kamerası, şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler de yeni Qashqai’nin sunduğu güncel teknolojiler arasında.



Karbon Emisyonunda Sınıfının Lideri



Yeni Qashqai’de benzinli ve dizel motor seçenekleri, altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonuyla sunuluyor. Yalnızca 99g/km CO2emisyonu ve 3,8lt/100km'lik bir yakıt ekonomisi ile segment lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor.



Diğer öne çıkan motor ise 130PS motor gücü ile segmentin en güçlüsü 1.6L dizel X-Tronic motoru.



Yeni Nissan Qashai motor seçenekleri:

Motor

1.5 110PS Dizel

1.6 130PS Dizel

1.6 130PS Dizel

1.2 115PS Benzinli

1.2 115PS Benzinli



Ekipman ve Aksesuar Seçenekleri



Tüm paketlerde 6 hava yastığı, kilitleme karşıtı frenleme sistemi, elektronik fren gücü dağıtım ve denge kontrolü sistemi, Akıllı Yol kontrolü, Akıllı Motor Freni, Akıllı Sürüş Kontrolü ve Yokuş kalkış destek sistemi dahil sürücü yardım sistemleri standart olarak sunuluyor. Diğer standart donanımlar ise, lastik basıncı izleme sistemi, bluetooth bağlantısı, hız sınırlayıcılı cruise control sistemi ve elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı kapı aynalarından oluşuyor.



Seçilen donanım paketine bağlı olarak, mevcut özellikler arasında çift bölgeli otomatik klima, otomatik farlar ve silecekler, otomatik katlanır ve hafızalı yan aynalar, akıllı park sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, akıllı çevre görüş sistemi ve karartılmış arka camlar, panoramik cam tavan, tek dokunuşlu gölgelik bulunuyor.



Yeni Nissan Qashqai 92.000TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla ve 40.000 TL / 12 Ay %0 faiz finans desteği ile müşterilerini bekliyor.









Yeni Nissan Qashai motor seçenekleri:

