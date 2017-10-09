Ford Trucks, Avrupa pazarında Hırvatistan ile vites büyüttü

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09 Ekim 2017, 17:41

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, uluslararası pazarlardaki büyümesine devam ediyor. Avrupa yolculuğuna Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’da açtığı bayiliklerle başlayan Ford Trucks, Hırvatistan’da açılışını yaptığı yeni tesis ile Avrupa’daki yapılanmasına ivme kazandırdı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde devam eden büyümemizi bir süre önce Avrupa’ya taşıdık. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yaptığımız güçlü ortaklıkların ardından Hırvatistan’da açtığımız 4S tesisimiz ile Avrupa’daki adımlarımızı hızlandırıyoruz. Hırvatistan Zagreb Bayimizle birlikte ülke genelinde açılacak yeni tesislerimiz, Avrupa bölgesindeki yapılanmamız için önemli bir kilometre taşı olacak.” dedi.Türkiye’deki pazar payını son yıllarda iddialı bir şekilde artırarak gücüne güç katan Ford Trucks, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’deki yapılanmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde yaptığı açılışlarla uluslararası büyümesini hızlandırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Romanya’daki Cefin Trucks, Bulgaristan’daki Bulavto Holding ve Macaristan’daki Delta Trucks ile yeni iş birlikleri ve tesis açılışlarına imza atan şirket, son olarak Hırvatistan’ın önde gelen distibütörlerinden KAM I BUS iş birliğiyle yeni bir tesis açılışı daha gerçekleştirdi. Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek olan 4S Zagreb tesisi, Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki operasyonlarına önemli bir katkı sağlayacak.Yenigün: “İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”Ford Trucks’ın uluslararası bayi ağının ve operasyonlarının büyümeye devam edeceğini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde devam eden büyümemizi bir süre önce Avrupa’ya taşıdık. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yaptığımız güçlü ortaklıkların ardından Hırvatistan’da açtığımız 4S tesisimiz ile Avrupa’daki adımlarımızı hızlandırıyoruz. Hırvatistan Zagreb Bayimizle birlikte ülke genelinde açılacak yeni tesislerimiz, Avrupa bölgesindeki yapılanmamız için önemli bir kilometre taşı olacak. Hırvatistan, sahip olduğu stratejik konumu ile Avrupa bölgesinde çok önemli bir ticaret ve lojistik üssü. Zagreb’de hizmete giren yeni 4S tesisimizin bu bölgedeki operasyonlarımıza önemli bir katkısı olacak.”Ford Trucks’ın uluslararası büyüme planları çerçevesinde Avrupa pazarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yenigün, “Avrupa pazarında yapılanmasına başladığımız sağlam satış ve satış sonrası operasyonlarımızla pazar payımızı artırıp, müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Hedefimiz, ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Bununla birlikte, Ford Trucks’ın 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede bayi yapılanmasını tamamlamasını planlıyoruz. Yeni bayi açılışları ve ortaklıklarımızla da bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve son olarak Doğu Avrupa'daki iş birlikleri ile 34 ülkede faaliyet gösteriyor. Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor.