Prometeon Türkiye kamyoncu duraklarında

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08 Ekim 2017, 00:11

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Pirelli marka endüstriyel lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, Türkiye çapında 12 ilde 17 tesiste Kamyoncu Durağı Etkinliği gerçekleştirdi.

Pirelli kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üretici ve dağıtıcısı Prometeon Tyre Group’un Türkiye operasyonu Prometeon Türkiye, ağustos ve eylül aylarında ilginç bir projeye imza attı. “Kamyoncu Durağı” adı verilen etkinliklerde kamyon şoförleri ile bir araya gelindi. Türkiye genelinde 12 ilde 17 tesiste bir ay boyunca etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler sırasında yaklaşık 2.000 kamyon şoförüne ulaşıldı.Kamyoncu Durakları etkinliği boyunca, kamyonların lastik kontrolleri yapıldı. Etkinlikte ürün ve servisler ile ilgili bilgiler paylaşılırken, yolların kaptanlarına çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca kamyon şoförlerine ücretsiz kablosuz internet ve masaj koltuğunda masaj hediye edildi.Etkinlik sırasında Prometeon Türkiye ekibi ve bayileri kamyoncu duraklarında aktif rol aldılar. Pirelli markalı lastikler kamyon şoförlerine tanıtılırken, Prometeon Türkiye bayileri de satışlar gerçekleştirdiler.Kamyoncu Durakları etkinliği ile ilgili açıklama yapan Prometeon Türkiye Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Bu etkinlik sonrasında kamyon şoförlerinden oldukça güzel geri dönüşler aldık. Üç ay boyunca kooperatiflerle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin sonrasında Kamyoncu Durakları projemizi hayata geçirdik. Bu etkinlik sayesinde kamyon şoförlerimiz ile aramızdaki duygusal bağı geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bu etkinlik onlar nezdinde bilinirliğimizi arttırdı. Prometeon Türkiye olarak bu tür başarılı etkinliklerimizi önümüzdeki yılda da devam ettirerek kamyon şoförlerimizle daha sık beraber olacağız” dedi.