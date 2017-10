Mercedes AMG Petronas Japonya’dan avantajlı dönmek istiyor

Anasayfa » Otomobil

08 Ekim 2017, 00:04

Son 3 yılda 2 kez duble yapıp, 3 yarışta da podyuma iki aracıyla çıkan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, Suzuka Pisti’ndeki 3. birinciliğini elde etmek istiyor. Valtteri Bottas ise Japonya’da tüm rakiplerini geride bırakıp podyumun en üst basamağına çıkmak niyetinde.



Japonya Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;

7 Ekim 2017 Cumartesi;



06.00- 07:00 3. Antrenman Turu



09:00- 10:00 Sıralama Turları



8 Ekim 2017 Pazar;

08:00 Japonya Grand Prix





Formula 1’de 2017’nin 16. yarışı olan Japonya Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başladı. Toplam 53 turdan oluşan, 307.471 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas bir kez daha duble hedefiyle geldi. Son 3 sezonda iki kez duble yapıp, 3 yarışta da podyuma iki aracıyla çıkan Mercedes AMG Petronas’ta Lewis Hamilton, 2007, 2014 ve 2015’ten sonra bir kez daha birinciliği elde etmek istiyor. Son 10 yarışın hepsinde damalı bayrağı ilk 5 içinde gören Valtteri Bottas ise Japonya’da tüm rakiplerini geride bırakıp podyumun en üst basamağına çıkmak niyetinde.Suzuka Pisti’ndeki sezonun sondan beşinci yarışı öncesinde Mercedes AMG Petronas 503 puanla markalar sıralamasında lider. Hamilton, 281 puanla pilotlar sıralamasında birincilik koltuğunun sahibiyken, Bottas ise 222 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.Sporda zor zamanların takım gücünü çok net bir şekilde ortaya çıkardığını ifade eden Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Son 3 yıldaki şampiyonluklarımız için de aynı söylemek lazım. En güçlü olduğumuz anda bile hep zayıf taraflarımızı nasıl geliştiririz diye kafa yorduk. Bu anlayışımız bu sene de değişmedi. Dolayısıyla da Malezya’daki yarıştan sonra yaptığımız da bu oldu: Sorunları analiz etmek, nedenlerini araştırmak ve çözümü için çalışmak. Biz hem markalar hem de pilotlar sıralamasında lideriz. Bu liderlikler de bu yaklaşımımız sayesinde geldi. Tabii ki yarış içerisinde rakiplerimizin de yaşadıkları var. Ama bunu daha önce de söylemiştim. Hep puan önemli ve nasıl geldiğinin de bir önemi yok. Lewis, yaz arasından bu yana her fırsatı değerlendirerek müthiş bir form yakaladı. Şu an harika bir denge ile yarışıyor. Valtteri için durum biraz daha zorlu. O sebeple asıl işimiz, ona gösterebileceğini en iyi performansı sergilemesi için en iyi aracı teslim etmek. Zor zamanları oluyor ama bu da karakterinin gücünü, doğal yeteneğini ve çalışma ahlakını ispatladığı zamanları ortaya koyuyor. Sırada Suzuka’daki yarış var. Bu pist araçlardan, Sepang’takinden çok daha farklı taleplerde bulunan bir pist. Son yıllarda Japonya’da hep iyi sonuçlar aldık. Ama daha önce bazı yarışlarda da gördüğümüz gibi 2017’deki değişikliklerle, bu üstünlüğümüz kağıtta kalabiliyor. Biz de bunu bilerek çalışıyoruz. Hafta sonunda bizimle, Ferrari ve Red Bull’un kıyası mücadelesini izleyeceğimizi düşünüyorum. Sezonda son çeyreğe girilirken her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz” dedi.