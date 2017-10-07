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TÜVTÜRK’te Önemli Atamalar
07 Ekim 2017, 23:57
Türkiye'nin periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluşu TÜVTÜRK’ün yönetiminde önemli atamalar gerçekleşti.
TÜVTÜRK’ün yönetim kadrosunda yeni atamalar gerçekleşti. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Melis Avalin, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Kalite ve Denetim Direktörü olarak yapan Can Şiram ise, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak atandı.
2014 yılından bugüne kadar TÜVTÜRK’te İşletmeler Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Ozan Ayözger, Kalite ve Denetim Direktörü görevine, Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Gülfem Turanlıoğlu Bilgi Teknolojileri Direktörü görevine atandı.
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