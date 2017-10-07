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Anadolu Isuzu, yılın ilk yarısında otomotiv sektörünün patent şampiyonu oldu

Anadolu Isuzu, yılın ilk yarısında otomotiv sektörünün patent şampiyonu oldu

Tarih 07 Ekim 2017, 23:50

En ileri teknolojilerle üretim yapan ve araçlarını dünyaya ihraç eden Anadolu Isuzu, Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkpatent Ligi 2017 ilk yarı sıralamasında otomotiv sektöründe en fazla patent başvurusu yaparak patent şampiyonu olan Anadolu Isuzu, Türkiye genelinde tüm sektörler sıralamasında ise 3’üncü sıraya yerleşti.

2009 yılından bu yana Ar-Ge yatırımlarıyla sektöründe öne çıkan Anadolu Isuzu, 2017 yılının ilk yarısında, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun “Türkpatent Ligi” sıralamasında, otomotiv sektörünün en çok başvuru yapan markası oldu. Anadolu Isuzu 35 patent başvurusuyla, Türkiye çapında tüm sektörlerin sıralandığı listede ise 3’üncü sırada yer alma başarısını gösterdi.



Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2016 yılında şirketin 830 milyon liralık gelirinin yüzde 2.9’unun Ar-Ge’ye harcandığını belirterek, şunları söyledi: “Anadolu Isuzu kalitesiyle; midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve pick-up’ların dünyadaki üretim merkezlerinden biriyiz. Fransa’dan İtalya’ya, İspanya’dan Litvanya’ya kadar onlarca Avrupa ülkesinde ve Afrika’nın dahil olduğu diğer kıtalarda, Türk tasarımcı ve mühendislerinin geliştirdiği ve Anadolu Isuzu fabrikalarında üretilen araçların satılmasından, ülke ekonomisine yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. Önemli bir yatırımla hayata geçirdiğimiz 6220 m2 kapalı alana sahip Ar-Ge merkezimiz ile çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün, ithal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahibiz.”

2015 yılından bu yana patent başvurularının artması ve nitelikli hale gelmesi için teşvik sistemini devreye aldıklarını da sözlerine ekleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Arkadaşlarımızın özveriyle çalışarak elde ettiği sonuçları, geliştirdikleri çözümleri yorumlayarak, patentlenmesi ile çalışanlarımızın motivasyonunu artırdık. Patent algısını güçlendirdik ve başvuru sayımızın günden güne arttığını gördük. Geliştirilen uygulamaların tescil başvurusunu yaparak ulusal ve uluslararası platformda hem ülkemizin hem de firmamızın bilimsel/teknolojik yaklaşımının yansıması haline getirdik. Bu yılın ilk yarısında yaptığımız 35 patent başvurusu, bizi otomotiv sektöründe birinci, Türkiye listesinin ise üçüncü sırasına yerleştirdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

 

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