Oyak Renault “Yan Sanayi Başarı Ödülleri”sahiplerini buldu

07 Ekim 2017, 23:42

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault’nun, iş birliği içinde çalıştığı yan sanayi şirketlerinin performanslarını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl verdiği “Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Oyak Renault tarafından düzenlenen Tedarikçiler Toplantısı’nda bu yıl “2017 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri”ne Kansai Altan ve MGI Coutier şirketleri layık görüldü.Her yıl verilen Oyak Renault Yan Sanayi Başarı Ödülleri, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, süre, geliştirme ve yönetim hedeflerine ulaşan şirketlere veriliyor. En başarılı tedarikçiler, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na teslim edilen parçaların kalitesi, ekonomik performans, ilk montaj ve satış sonrası yedek parça teslimatlarında hizmet oranı, geliştirme kapasitesi, finansal sağlık ve şeffaf bir işbirliği gibi kriterler çerçevesinde Oyak Renault’ya destek olma iradesi dikkate alınarak seçiliyor.Ödüllerin verildiği Tedarikçiler Toplantısı’na Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet, RNPO Avrupa bölgesi Global Direktörü Antoine Aoun ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katılırken, en başarılı olan Kansai Altan ve MGI Coutier şirketlerine ödülleri takdim edildi.Toplantıda Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ve RNPO Avrupa bölgesi Global Direktörü Antoine Aoun, tedarikçilerin Renault,Nissan&Mitsubishi Motors İttifakı’nın fırsatlarından tam anlamıyla yararlanabilmesi için Oyak Renault ile tedarikçilerinin birlikte ulaşması gereken hedefleri açıkladılar. Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet ise ‘Together to the Future’ sloganından yola çıkarak ve İttifak 2022 planı doğrultusunda, günümüzün otonom ve elektrikli araçlar gibi gelişen otomobil tanımına ayak uyduracak; geleceğin teknoloji ve ürünlerini artan kalite ve rekabet seviyesi beklentilerini karşılayacak ve ivme kazandıracak teknolojiler hakkında bilgiler verdi.