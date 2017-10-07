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07 Ekim 2017, 23:27

Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Ulaşım Araçları Genel Müdürlüğü’ne Hasan Yıldırım atandı. Yıldırım, 1 Kasım 2017 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper konuyla ilgili yaptığı açıklama “Sabancı Topluluğu’na 33 yıldır hizmet veren ve bu sürenin son 7 yılında Temsa Ulaşım Araçları Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Dinçer Çelik, emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılıyor. Kendisine uzun yıllar başarı ile görev yaptığı Topluluğumuza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 50 yıla yakın geçmişiyle, sektörüne ilkleriyle öncülük eden şirketimizin liderliğini 1 Kasım itibarıyla Hasan Yıldırım üstlenecek. Yıldırım’ın sektördeki derin tecrübeleri ile Temsa Ulaşım Araçları’nın hem yurt içi hem de yurtdışındaki örnek konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.Hasan Yıldırım kimdir?2001 yılında Applied Sciences Üniversitesi - Nürtingen, Ekonomi Bölümü’nden mezun olan, 2004 yılında Steinbeis Üniversitesi’nde Executive MBA derecesini alan Hasan Yıldırım, iş hayatına 2001 yılında Almanya’da Fraunhofer Gesellschaft şirketinde Pazarlama Uzmanı olarak başlamış ve sırasıyla Pazarlama Müdürü ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılında Daimler-Benz AG bünyesinde Pazarlama Analisti olarak çalışan Hasan Yıldırım, 2005 yılında Almanya’da Man AG şirketinde Global Man ve Neoplan ürünlerinden sorumlu Global Ürün Müdürü olarak 3 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında Iveco Fransa’ya katılmıştır. Iveco’nun Fransa ve İtalya organizasyonlarında sırasıyla Global Pazarlama Müdürü, Global Filo ve İhale Müdürü ve Asya Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Son olarak Uzakdoğu bölgesinde 18 ülkeden sorumlu Genel Müdür olarak çalışmıştır.