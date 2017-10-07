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“En İyi Filo Satış Ödülü” Temsa Motorlu Araçlar’ın oldu

“En İyi Filo Satış Ödülü” Temsa Motorlu Araçlar’ın oldu

Tarih 07 Ekim 2017, 23:09

Daimler Trucks Asia (DTA) 'nın Uluslararası Satış ve Müşteri Hizmetleri Konferansı, Eylül ayında "Yarının Fırsatlarını İnşa Etmek” (Building Tomorrrow’s Opportunities) temasıyla Dubai’de yapıldı.

Konferansın açılışında gerçekleştirilen DTA Distribütör Ödülleri töreninde, filo satış performansında gösterdiği başarıdan ötürü Temsa Motorlu Araçlar “En İyi Filo Satışı” ödülüne layık görüldü. Dünya çapında Daimler Trucks Asia distribütörlerinin katıldığı konferansta ödülü Temsa Motorlu Araçlar adına Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat ile Satış ve Pazarlama Müdürü Aytuğ Bük aldı.

 

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