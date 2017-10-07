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Euromaster City Antalya ve Konya'da Açıldı

Euromaster City Antalya ve Konya'da Açıldı

Tarih 07 Ekim 2017, 23:05

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, "Müşterilerimizin Olduğu Her Yerdeyiz" sloganıyla ülkemizdeki franchise ağını tüm hızıyla büyütmeye devam ediyor.

Son olarak Euromaster City konseptiyle hazırlanan iki yeni servis noktası, Antalya ve Konya şehirlerindeki seçkin akaryakıt istasyonlarında hizmet vermeye başladı. Euromaster, yeni konseptle birlikte Türkiye'deki servis ağını kısa sürede genişletmeyi ve müşterilerine daha yakın olmayı hedefliyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 53 ilde, 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, ülkemizdeki servis ağını genişletmeye tüm hızıyla devam ediyor. Yenilikçi Euromaster City konseptiyle akaryakıt istasyonlarının içinde yer alan yeni servis noktalarıyla sektöre yön vermeye devam eden Euromaster, hizmet ağını genişleterek 2020 yılına kadar 50 adet Euromaster City noktası açmayı hedefliyor. Euromaster müşterileri bu sayede trafik kaosu, ulaşım ve park alanı zorluğu yaşamadan kendilerine en yakın servis noktasında profesyonel lastik ve araç bakım hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Euromaster City konseptinin yatırımcılar ve franchise almak isteyenler için en önemli avantajı ise düşük bir maliyetle, lastik satışından sileceğe, ücretsiz check-up’tan periyodik bakıma kadar tüm lastik ve araç bakım servislerinin Euromaster çalışma metotlarına uygun şekilde sunulabildiği bir işyerine sahip olabilmesi.

Hem yatırımcılarını desteklemek hem de müşterilerine daha yakın olmak için "Müşterilerimizin Olduğu Her Yerdeyiz" sloganıyla yola çıkan Euromaster, Euromaster City konseptine sahip ilk iki noktasını peşi sıra Antalya ve Konya'da hizmete açarak sürücülerin sürekli uğrak noktası olan akaryakıt istasyonlarında kaliteli ve hızlı lastik ve araç bakımı hizmeti vermeye başladı.



Euromaster Hakkında
Avrupa’daki yaygın dağıtım ağıyla araç bakım ve lastik uzmanı olarak bilinen Euromaster, her geçen yıl büyüyen markasıyla lastik ve araç bakımında Avrupa’da lider konumda yer alıyor. Michelin Grubu çatısı altında tüm kurumsal müşterilere ve özel araç sahiplerine lastik ve araç bakım hizmeti sunan Euromaster, Türkiye’nin 53 ilindeki 200’e varan servis noktasında müşteri odaklı hizmet veriyor.

 

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