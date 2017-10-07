Doluyla birlikte yurt dışından teknisyen yağdı

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07 Ekim 2017, 22:48

Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen şiddetli dolu yağışında çok sayıda aracın önemli derecede zarar görmesi ile RS Servis, boyasız göçük düzeltme işlemi için yurt dışından uzman teknisyenleri Türkiye’ye getirdi.

RS Servis, başvuru yapan toplam 9 bin aracın onarımını, Yenibosna ve Kartal’da 11.000 m2 kapalı alanında konuşlandırışmış dolu onarım merkezinde yaklaşık 5 ayda tamamlamayı hedefliyor. Ortalama 4-5 gün süren araç tamiri süresinin bedeli ise ortalama 3.500 TL.Son aylarda Türkiye’nin yanı sıra tüm dünya doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu afetlerde evler, arabalar zarar görüyor, önemli ölçüde maddi hasar meydana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da meydana gelen dolu afeti de bu duruma en yakın örnek…Bu ve benzeri afetlerin tekrar yaşanabileceğinin farkındalığıyla RS Servis, hasarları en kısa zamanda gidermek için bir kriz planı oluşturmuş durumda. Türkiye’nin farklı noktalarındaki 57 adet servis merkeziyle ulusal anlamda hizmet veren RS’nin doğal afetin meydana geldiği bölgede bir kriz masası kurduklarının altını çizen RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, eğitimli personeli sistemli çalışmayla birleştirerek sorunu en kısa zamanda çözmeye çalıştıklarını söyledi.Sonbaharında yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle genellikle kışa hazırlık yapmak isteyen müşterilere oto bakım hizmetini verdiklerini söyleyen Ünaldı, “Kış döneminde yağmur, dolu ve kar yağışlarının etkisi ile zor iklim koşullarında genellikle hasar onarım hizmetlerine ağırlık vermekteyiz. Geçtiğimiz aylarda hep birlikte bir dolu afeti yaşadık. Biz bu noktada RS Servis olarak, araçlardaki doludan dolayı oluşan göçüklerin altından uygulanan boyasız göçük düzeltme yöntemiyle tamir ediyoruz. Fakat uygulayamadığımız durumlarda bir diğer yöntem olan üstten vakumla çekilme yöntemi kullanıyoruz. Fakat mecbur kalmadıkça vakumla tamir yapmıyoruz. Araba daha önce boya yapılmışsa boyasız göçük düzeltme yöntemi kullanılamıyor. Çünkü sonradan yapılan boyanın altından bir macun tabakası var. Biz otomobilde vakum veya boyasız göçük düzeltme yöntemini kullandığımızda o macun tabakası kopuyor” dedi.Dolu hasar tamiri sırasında araç başına 3.500 TL’lik bir maliyet çıktığının altını çizen Ünaldı, “Aslına bakarsanız, dolundan sonra müşterilerimize yetişmekte zorluk çektik. Bunun içinde yetişmiş boyasız göçük düzeltme teknisyen sayısının yetersiz kalması nedeniyle yurt dışından uzman teknisyen getirmek zorunda kaldık. Bu öngörüyle de 2018 yılı bütçesine dolu hasarları eğitimi için 750.000 TL’lik bir bütçe ayırarak 50 kalifiye teknisyen yetiştirmeyi de planlarımız arasına aldık. Bundan sonra bu büyüklükte yaşanacak dolu hasarlarında ciddi bir kadro ile çok sayıda araca boyasız göçük onarımı hizmeti vermek için hazır olmaya çalışacağız.