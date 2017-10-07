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Sertrans Logistics’e yeni Lojistik Direktörü

07 Ekim 2017, 22:34

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics’in yeni Lojistik Direktörü Vahap İlhan oldu. İlhan, tüm depolama, yurt içi dağıtım, e-ticaret ve VAS (katma değerli hizmetler) hizmetlerinden sorumlu olacak.

