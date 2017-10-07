Peugeot’da Ekim fırsatları

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07 Ekim 2017, 22:08

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan hafif ticari ürün gamında Ekim ayına özel kredi seçenekleri ile sunuluyor.

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 55.500 TL’den başlayan fiyatlarla 30.000 TL 24 ay %0,69 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı da sunuluyor. (Techno Edition: Mirror Screen iletişim sistemi ve Geri görüş kamerası)Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, 91.700 TL’den başlayan fiyatlarla 30.000 TL 24 ay %0,69 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.(Techno Edition: Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi (FARC) ve Navigasyon sistemi)Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yılın Otomobili Yeni SUV Peugeot 3008 ile performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan” Yeni SUV Peugeot 5008 Ekim ayına özel 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’nin tüm versiyonlarında geçerli 30.000 TL için 20 ay %0 faizli kredi kampanyası ve kredi kullanmak istemeyenlere 3.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, 30.000 TL için 20 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.