Avrupa Lideri Schmitz Cargobull Adapazarı fabrikasını açtı

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05 Ekim 2017, 13:19

Schmitz Cargobull, Adapazarı’ndaki üretim tesisinin resmi açılışını 4.Ekim günü Adapazarı’ndaki fabrikasında gerçekleştirdi. Nisan ayından bu yana Türkiye’de üretim yapan Schmitz Cargobull’un Adapazarı’ndaki fabrikasının yıllık treyler üretim kapasitesinin 3 bin adetten fazla olacağı belirtildi.





Toplantıya Schmitz Cargobull CEO’su Andreas Schmitz, Schmitz Cargobull CSO’su Boris Billich, Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski, Schmitz Cargobull Adapazarı Fabrikası Müdürü Turan Yıkın ve Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan katıldı.



, yaptığı konuşmada Schmitz Cargobull’un 125 yıllık bir geçmişe sahip olduğun vurguladı. Bu 125 yıllık süreçte çok fazla çalışarak bu noktaya geldiklerini söyleyen Andreas Schmitz, kendileri için iki unsurun yani güvenilirlik ve inovasyonun çok önemli olduğunu kaydetti.Şu anki cirolarının 2.03 milyar euro olduğunu 2.5 milyar euro ciroya ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Schmitz, yıllık treyler üretim kapasitelerinin ise 58 bin üniteye yükseldiğinin altını çizdi. Türkiye ekonomisine ve Türkiye treyler pazarının potansiyeline çok inandıklarını anlatan Schmitz, ilerleyen süreçte Türkiye’den çevre ülkeler için de üretim yapabileceklerini sözlerine ekledi.Bir Alman şirketi olduklarını ancak tüm Avrupa için üretim yaptıklarını anlatan Schmitz, İspanya’da 15 yıldır üretim yaptıklarını ve İspanya’da da aynen Türkiye’dekine benzer üretim şekli ile başlangıç yaptıklarını anlattı. Şu anda İspanya’da pazar lideri olduklarını kaydeden Schmitz, “Türkiye’de de benzer hedeflerimiz var. Türkiye’nin büyüme potansiyelinin çok iyi olduğunu ve doğru yatırım kararı verdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.Schmitz Cargobull CSO’su Boris Billich de yaptığı konuşmada, dünyada ulaşım giderlerinin yüzde 80’inin ilk alımda değil, alım sonrası operasyon esnasında gerçekleştiğini söyledi. Schmitz Cargobull’un güvenilir ve sağlam treyler ürettiğini ifade eden Boris Billich, Türkiye pazarına en iyi hizmeti sunmak için girdiklerini belirtti. Rusya’da 2017’nin treyler markası seçildiklerini anlatan Billich, Avrupa’da pazar lideri olduklarını kaydetti.Kendileri için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu anlatan Billich, “Türkiye, Avrupa’nın en önemli treyler pazarları arasında yer alıyor. Türkiye’yi çok güçlü bir pazar olarak görüyoruz. Biz güçlü ülkelerde, güçlü üretimin çok doğru olduğuna inanıyoruz. Çok kısa sürede bulunduğumuz ürün gruplarında Türkiye’de de bir numara olacağız” dedi.Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski ise Nisan ayından bu yana üretim yaptıklarını hatırlatarak, “Şu an 2 ürün grubunda yani perdeli ve frigo treyler üretiyoruz. Dört ürün grubunda üretim yapacağız. Perdeli ve frigoya açık kasa damper üretimini de ekleyeceğiz. Türkiye’de çok geniş bir satış ağı amaçlıyoruz.Gelecekle ilgili planlarımız var. Türkiye treyler pazarında perdeli de yüzde 30, frigo da ise yüzde 50 pazar payı hedefliyoruz. Biz ürünlerimize çok inanıyoruz. 1 milyon kilometre garanti veriyoruz. Türkiye’deki tesisimiz için 8 milyon euro yatırım planımız vardı, 4 milyon euro yatırımı gerçekleştirdik” dedi.Şirketin öne çıkan rakamları ; Ciro: 2 milyar euro Maddi varlıklara yatırımlar: 48 Milyon euro Üretilen araç sayısı: 57.000 adet. Çalışan sayısı 5.700 kişi Öz kaynak oranı: %54 Taşıma soğutma ünitesi: mali yılda yaklaşık 1.600 adet toplamda yaklaşık 4.600 adet Üretilen aks sayısı:1.000.000 adet