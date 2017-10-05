Beton İzmir 2018 Fuarı, Sektörü İzmir’de Buluşturacak

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05 Ekim 2017, 13:16

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Beton İzmir 2018 Fuarı, hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini İzmir’de bir araya getirecek. “Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

İnşaat ve Beton Sektörlerinin Büyük Buluşması: Beton İzmir 2018 Fuarı

Fuar Tarihi: 25-28 Nisan 2018

Fuar Yeri: “Fuarizmir”, Salon C, Gaziemir / İzmir



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından bu yana Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. THBB bu doğrultuda, sektörün gelişmesini ve firmalar arası bilgi alışverişini sağlamak, sektörün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek için inşaat ve beton sektörlerine yönelik önemli buluşmalar düzenlemektedir. 1995 yılından bu yana 2 uluslararası kongre ve fuar, 5 ulusal kongre ve 9 ulusal fuar düzenleyen THBB, 2018 yılında 10. Beton Fuarı’nı İzmir’de düzenleyecektir.THBB ve Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan “Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” inşaat ve onun en temel kolu olan hazır beton sektörüyle ilgili birçok firmayı İzmir’de buluşturacak. İzmir Gaziemir’deki Fuarizmir’de düzenlenecek olan Fuar’da firmalar hızla yerini almaya başladı.Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Fuar’da hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine, ekipman, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuar hazır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir platform olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fuar’da katılımcılar son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Fuar’da hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacak. Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden birçok firmayı aynı çatı altında buluşturacak. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği (YDDMD) tarafından desteklenen Beton İzmir 2018 Fuar’ını önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda profesyonel katılımcı ziyaret edecek.Beton İzmir 2018 Fuarı ile ilgili bilgi almak ve katılmak için www.betonfuari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.