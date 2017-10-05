TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Renault’dan Ekim ayında sıfır faiz

Renault’dan Ekim ayında sıfır faiz

Tarih 05 Ekim 2017, 13:09

Ekim ayında yeni bir Renault sahibi olmak isteyenlere sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 30.000 TL kredi 12 ay ya da 12.000 TL kredi 36 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.



Renault, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç) modellerinde 20.000 TL kredi ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı bulunuyor. Megane Sedan Joy için tüm kredi tutarları ve vade seçenekleri için yüzde 1,29 faiz oranı sunuluyor.



Talisman ve Symbol modellerinde ise 12.000 TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor.



Ekim ayında Clio HB 59.900 TL, Clio ST 67.550 TL, Megane HB 68.350 TL, Megane Sedan 69.350 TL, Kangoo 57.950 TL, Captur 85.850 TL, Kadjar 100.050 TL ve Talisman 137.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault’nun hafif ticari modellerinde de özel fırsatlar var. Master ve Trafic modellerinde 30.000 TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim olanağı yer alıyor.












 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Dacia’da Ekim ayına özel sıfır faiz fırsatı

 Dacia’da Ekim ayına özel sıfır faiz fırsatı Dacia, Ekim ayında müşterilerine tüm modellerinde birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor.

Sigorta Cini’nden Kasko ve Trafik Sigortası’na 60 TL akaryakıt

 Sigorta Cini’nden Kasko ve Trafik Sigortası’na 60 TL akaryakıt Müşterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarını düşünen Sigorta Cini düzenlediği kampanya kapsamında her Trafik Sigortası ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x