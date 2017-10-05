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Aşınmaya karşı doğru doz
05 Ekim 2017, 12:43
Motosikletler yüksek devirli olduğundan, aşınmaya karşı korumanın özel bir önemi vardır. Alman motor yağı ve katkısı uzmanı LIQUI MOLY, fazladan korumayı makinesinden esirgemek istemeyenler için şimdi Motorbike MoS2-Shooter motor katkısını piyasaya sürüyor.
Kutuda, tam bir yağ deposuna uygun miktarda katkı maddesi var. Motorbike MoS2-Shooters, MoS2 tabanlı koruma sağlayan bir malzeme. Bu madde, grafite benzer bir katı kayganlaştırma maddesidir. MoS2, metal yüzeyleri kaplayarak metalle metalin birbirine doğrudan temas etmesini önler. Motor yeni çalıştırıldığında, henüz yağ motorun her tarafına ulaşmamışken, Motorbike MoS2-Shooter güvenilir kayganlaştırma sağlar. Ayrıca, motor zorlandığında veya yağ azaldığında fazladan koruma sağlar. Gündelik kullanımda motordaki sürtünmeyi azaltır. Böylece makinenin yoldaki beygir gücü artar, benzin tüketimi düşer.
Motorbike MoS2-Shooter, sadece dört zamanlı motorlar için değil, iki zamanlı motorlar için de uygundur. MoS2 partikülleri o kadar küçüktür ki en ince filtrelerden bile kolayca geçer. Bu katkı maddesi, ıslak kavramaları motosikletlerde de kullanılabilir.
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