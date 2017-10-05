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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Aşınmaya karşı doğru doz

Aşınmaya karşı doğru doz

Tarih 05 Ekim 2017, 12:43

Motosikletler yüksek devirli olduğundan, aşınmaya karşı korumanın özel bir önemi vardır. Alman motor yağı ve katkısı uzmanı LIQUI MOLY, fazladan korumayı makinesinden esirgemek istemeyenler için şimdi Motorbike MoS2-Shooter motor katkısını piyasaya sürüyor.

Kutuda, tam bir yağ deposuna uygun miktarda katkı maddesi var. Motorbike MoS2-Shooters, MoS2 tabanlı koruma sağlayan bir malzeme. Bu madde, grafite benzer bir katı kayganlaştırma maddesidir. MoS2, metal yüzeyleri kaplayarak metalle metalin birbirine doğrudan temas etmesini önler. Motor yeni çalıştırıldığında, henüz yağ motorun her tarafına ulaşmamışken, Motorbike MoS2-Shooter güvenilir kayganlaştırma sağlar. Ayrıca, motor zorlandığında veya yağ azaldığında fazladan koruma sağlar. Gündelik kullanımda motordaki sürtünmeyi azaltır. Böylece makinenin yoldaki beygir gücü artar, benzin tüketimi düşer.

Motorbike MoS2-Shooter, sadece dört zamanlı motorlar için değil, iki zamanlı motorlar için de uygundur. MoS2 partikülleri o kadar küçüktür ki en ince filtrelerden bile kolayca geçer. Bu katkı maddesi, ıslak kavramaları motosikletlerde de kullanılabilir.


LIQUI MOLY Shooter ürün serisi, motosikletlerin benzin ve yağ kapasitesine göre tasarlanmış katkı maddelerini içerir. Kutu içeriğinin tamamı kullanılabilir, böylece içinde birazı kalmış kutuyu bir yerlerde saklamak zorunda kalmazsınız. MoS2-Shooter, Shooter ürün serisinin dördüncü ürünü. Serideki diğer ürünler, benzin sistemi için temizleme katkı maddesi 4T Shooter, performans artırıcı katkı maddesi Speed Shooter ve yağ sirkülasyonunun temizlenmesinde kullanılan katkı maddesi Engine Flush Shooter.

Tüm Shooter'ler tezgah standı olarak kullanılabilen, yırtma şeritli pratik bir kutuda gönderilir. Dört Shooter'ın tamamının artık tek bir tezgah standında da sunulması yenidir. Bu sayede tüm Shooter ailesini yerden tasarruf ederek satışa sunmak mümkün.


LIQUI MOLY hakkında
LIQUI MOLY yaklaşık 4000 ürünüyle, otomotiv kimyasalları alanında dünya çapında benzersiz derecede kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor: motor yağları ve motor katkıları, gresler ve pastalar, spreyler ve otomobil bakım ürünleri, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri. 1957 yılında kurulan LIQUI MOLY bütün geliştirme ve üretim süreçlerini sadece Almanya içinde gerçekleştiriyor. Almanya'da motor katkıları alanında rakipsiz pazar lideri olan şirket, tüketiciler tarafından her yıl yeniden en iyi yağ markası olarak seçiliyor. Aynı zamanda sahibi olan Ernst Prost yönetimindeki şirket, ürünlerini 120'nin üzerinde ülkede satışa sunuyor. Şirketin 2016 yılındaki yaptığı ciro 489 milyon Euro.

 

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