Alışan Lojistik çalışanları piknikte buluştu

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05 Ekim 2017, 12:30

Uzman kadrosu ile uluslararası lojistik hizmetleri konusunda sektöre yönelik farklı çözümler üreten Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelerek organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışan, son olarak personeli için keyif dolu bir piknik etkinliği düzenledi.

30 yıldır lojistik sektörüne uzman kadrosu ile farklı çözümler sunan Alışan Lojistik’in çalışanları için organize ettiği piknik, eğlence dolu anlara sahne oldu.24 Eylül 2017 Pazar günü Gebze’deki Doğa Çiftlik Evi’nde gerçekleşen etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğlence dolu organizasyonlar düzenlendi.Piknikte doyasıya eğlenen çocuklar; animasyon showları ve eğlenceli yarışmaların yanı sıra, sayılarla dans, mumyalama, halat çekme, tavla turnuvası gibi özel aktivitelerle günün tadını çıkardı. Yetişkinler ise canlı langırt, masa tenisi, halat çekme, masa langırtı gibi etkinliklerle iş hayatının yorgunluğunu attı. Etkinlikler sonucu başarılı olan isimler, özel hazırlanmış madalya ve kupaların sahibi oldu.Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, etkinliğe katılan ekip arkadaşlarına ve ailelerine organizasyona katıldıkları için teşekkür ederken “biz kocaman bir aileyiz’’ mesajı verdi. Damla Alışan konuşmasında, “Alışan’ın başarısında tüm çalışma arkadaşlarımızın katkısı var. Tüm çalışanlarımızın, aileleriyle birlikte katıldığı bu güzel organizasyonu burada kutlamak çok güzel… Ekip arkadaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu tür organizasyonlarla, daha sık bir araya geleceğiz. Sizlerle bir arada bir gün geçirmek büyük keyif veriyor” dedi.Gün boyu süren ve 800 kişinin katıldığı piknikte Alışan Lojistik çalışanları aileleri ile birlikte doğa ile iç içe keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.