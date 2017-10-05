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Türkiye otomobil vergisinde dünya şampiyonu

05 Ekim 2017, 10:10

Türkiye, otomobilden alınan vergi oranında bugüne dek gerisinde yer aldığı Danimarka’yı yakalayarak tüm dünyada birinciliğe ortak oldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında en yüksek vergi oranı yüzde 206,8’e çıkarken, Danimarka’da bu oran yüzde 212’ye geriledi. Danimarka bu oranla Türkiye’nin önünde gibi görünse de teşvik oranları hesaplandığında Türkiye’nin gerisinde kalmış durumda.



Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye ve dünyadaki vergi oranları üzerine inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Otomobil Üreticileri Birliği ve OECD verilerini derlediği incelemede Türkiye ve Danimarka’nın vergi şampiyonluğunu paylaştığı saptandı.



Bir haftada gündeme damga vurdu

Ajans Press’in medya incelemesine göre otomobil sektöründe yaşanan MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) zammının son bir hafta içerisinde Türkiye gündemini belirlediği ortaya çıktı. MTV hakkında şiddetli tartışmaların yaşandığı son dönemde, yazılı basında bin 492 haber çıkışı tespit edildi. ITS Medya’nın internet portal incelemesinde ise MTV ile ilgili 4 bin 867 yansıma tespit edildiği belirlendi.



Türkiye ve dünyada farklı kriterlere göre şekillenen vergiler, son 12 yıl içerisinde yüzde 86,3 artış gösterdi.100.000 TL’lik sıfır km bir aracın vergi ve diğer masraflarla beraber 290.000 TL’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Öte yandan dünyada çevreciliği ile ön plana çıkan Norveç, araç vergilerinde Türkiye’den daha yüksek vergi alan tek ülke konumunda oldu fakat motor hacmi, karbondioksit gibi farklı kategoriler baz alınarak sıralama yapıldığında Türkiye’nin Norveç’in önüne geçtiği saptandı.





