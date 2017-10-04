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Sigorta Cini’nden Kasko ve Trafik Sigortası’na 60 TL akaryakıt
04 Ekim 2017, 16:36
Müşterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarını düşünen Sigorta Cini düzenlediği kampanya kapsamında her Trafik Sigortası yaptırana 15 TL’lik, her Kasko yaptırana 45 TL’lik, toplamda 60 TL’lik BP’den akaryakıt kartı hediye ediyor.
Klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende zinciri olarak hizmet veren Sigorta Cini, yeni kampanyası kapsamında Kasko ve Trafik Sigortası ürünleri ile aracınızı her açıdan mükemmel koruma altına alıyor.
Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, aracını güvence altına almak isteyenlere özel Kasko ve Trafik Sigortası ile aracınızı tehlikelere karşı korurken BP’den 60 TL’ye varan akaryakıt kartı da hediye ediyor.
Sigorta Cini’nin yeni kampanya dönemine özel olarak her Trafik Sigortası yaptırana 15 TL’lik, her Kasko yaptırana 45 TL’lik BP’den akaryakıt kartı hediye ediliyor. Hem Kasko hem de Trafik Sigortası yaptıran herkes Sigorta Cini’nden toplamda 60 TL’lik akaryakıt hediyesi kazanıyor.
Her ailenin, hayatının beklenmedik olaylara karşı güvence altında olması gerektiği bilinciyle çalışan Sigota Cini, yeni kampanya döneminde de müşterilerinin kendilerini güvence altına almalarına destek oluyor. Yalnızca iki dakikada ihtiyacınız olan sigorta ürünü ile ilgili Türkiye’nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı sonuçlar sunan Sigorta Cini, hediyeli Kasko ve Trafik Sigortasıyla aracınıza tam koruma sağlıyor.
Sigorta Cini Hakkında:
Türkiye’nin ilk perakende sigorta dağıtım kanalı, NN Grubu'nun yatırımı Sigorta Cini, sigortacılık hizmetini mağazalaştırarak sigortanın kolay ulaşılır olmasını hedefliyor. Türkiye genelinde 13 ilde 31 mağazada 200’e yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Sigorta Cini, klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende zinciri olarak hizmet veriyor. Sigorta Cini mağazalarında, müşteri odaklı hizmete büyük öncelik veriliyor. Sigorta Cini mağazalarına sigorta ihtiyacı ile gelen müşterilerin öncelikle sigorta ihtiyaçları kişiye özel olarak analiz edilerek, hangi ürünlere ihtiyaçları olduğu belirleniyor. Sunulan tarafsız danışmanlık hizmetiyle, müşteriler kendi ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürününü bulma imkânına sahip oluyor. Teklif aşamasında ise poliçe evraklarında bulunan tüm detaylar müşteriler için kolaylaştırılıyor; basit, kolay anlaşılır ve kafa karıştırmayan bir sigorta hizmeti sunuluyor. Sigorta Cini mağazalarında; AKSigorta, Allianz, AXA Sigorta, Doğa Sigorta, ERGO, Groupama, HDI Sigorta, Mapfre Genel Sigorta, Sompo Japan, Acıbadem Sigorta, Quick Sigorta, Güneş Sigorta, Koru Sigorta, Unico Sigorta ve Ray Sigorta şirketlerinin kasko ve trafik sigortaları, konut, zorunlu deprem sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi tüm sigorta ürünleri ile NN Hayat ve Emeklilik’in hayat ve bireysel emeklilik ürünleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
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