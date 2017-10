Anasayfa » Kampanyalar

Sigorta Cini’nden Kasko ve Trafik Sigortası’na 60 TL akaryakıt

04 Ekim 2017, 16:36

Müşterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarını düşünen Sigorta Cini düzenlediği kampanya kapsamında her Trafik Sigortası yaptırana 15 TL’lik, her Kasko yaptırana 45 TL’lik, toplamda 60 TL’lik BP’den akaryakıt kartı hediye ediyor.