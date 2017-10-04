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Trio Mobil, Barcelona IoT World Congress'te ülkemizi temsil ediyor

Trio Mobil, Barcelona IoT World Congress'te ülkemizi temsil ediyor

Tarih 04 Ekim 2017, 16:31

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, dünyanın önde gelen yaklaşık 250 IoT şirketinin katıldığı, Barcelona IoT World Congress'te tek Türk firması olarak ülkemizi temsil ediyor.

Bilişim ve nesnelerin interneti alanında dünyanın en önemli kongrelerinden biri olarak kabul edilen etkinlikte Trio Mobil de global devlerle aynı sahnede yer almanın gururunu yaşıyor.



Bilişim ve nesnelerin interneti alanında dünyanın en önemli kongrelerinden biri olarak kabul edilen Barcelona IoT World Congress'te Trio Mobil global devlerle aynı sahnede yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek Türk firma olmanın gururunu yaşıyor. IoT’nin iş dünyasını ve endüstriyi nasıl değiştirip, dönüştüreceğini göstermeyi amaçlayan kongrede Trio Mobil de IoT kimliği ve sergilediği ürünleriyle göz dolduruyor.

Dünya devleri arasında tek Türk markası
Barselona’daki Grand Venue’da gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan kongre çerçevesinde düzenlenen fuarda Hol 5’teki 161 numaralı stantta yer alan Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı, IoT ve bilişim sektöründen dev oyuncularla aynı platformda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktararak şunları söyledi: “IoT alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birinde Türkiye’yi temsil eden tek yerli marka olma başarısını göstermenin gururunu yaşıyoruz. Global devlerle aynı sahnede olmak oldukça keyifli. Önümüzdeki dönemlerde böyle önemli etkinliklere Türkiye'den daha fazla şirketin katılımıyla gövde gösterisi yapacağımız günleri görmeyi temenni ediyoruz.”


 

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