Johnson Controls’dan bir dünya rekoru daha

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04 Ekim 2017, 16:04

Dünyanın lider otomotiv akü üreticisi Johnson Controls, bir üretim rekoru daha kırdı. Start-Stop sistemine sahip araçlar için VARTA AGM akülerin üretildiği Johnson Controls’un Almanya’daki Zwickau tesisinde 40 milyonuncu akü üretildi.

Otomotiv yan sanayi sektöründe dünyanın lider akü üreticisi Johnson Controls, bugün üretimde tarihi bir mihenk taşını daha aştı. Johnson Controls’un Zwickau'daki tesisi, yeni nesil Start-Stop araçlarda kullanılan AGM aküde 40 milyonuncu üretimi gerçekleştirdi. Johnson Controls Zwickau tesisinde, dünyanın önde gelen Avrupalı otomobil üreticileri için ürettiği AGM akülerin yanı sıra küresel markalardan VARTA’nın Silver Dynamic AGM satış sonrası akülerini de üretiyor.Küresel ölçekte, Start-Stop donanımlı araçların en önemli bileşenlerinden biri olan AGM aküler için, giderek artan bir talep söz konusu. Mevcut veriler; 2020 yılında EU28 normları doğrultusunda üretilen yeni araçların yüzde 82'sinin Start-Stop teknolojisine sahip olacağını gösteriyor. Bu göstergeler, dünyanın en büyük otomotiv aküleri üreticisi olan Johnson Controls’u, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki üretimini de kararlılıkla büyütmeye yönlendiriyor. Bu doğrultuda AGM akülere olan talebi karşılamak üzere Johnson Controls, 2016 yılında 17 milyon seviyesindeki üretim kapasitesini, 2020 yılına kadar 50 milyona çıkarmayı planlıyor.Johnson Controls Power Solutions tesis yöneticisi Matthias Horn, "40 milyon Start-Stop aküsü üretimi son derece gurur duyduğumuz bir mihenk taşıdır. Zwickau'da üretilen tüm akülerin arka arkaya dizildiğini hayal edin. Uzunlukları 7.000 kilometreye ulaşırdı. Diğer bir deyişle Almanya'dan Amerika'ya kadar uzanırdı. Bu, gerçekten de etkileyici bir başarıdır. Bu başarı, motivasyonumuzu daha da artıracak. Daha şimdiden tesisimizde bir sonraki 40 milyonuncu AGM aküyü üretmeyi ve araçları daha da çevre dostu hale getirmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.Klasik akülere kıyasla üç kat daha fazla döngü kapasitesine sahip AGM aküler, Start-Stop donanımlı araçların yüzde 5 oranında daha fazla yakıt tasarrufu elde etmesine yardımcı olan bir kilit parça konumunda. Start-Stop sisteminde motor durdurulduğunda; radyo, farlar ve ısıtma sistemi gibi sistemleri, motor yerine aracın aküsü çalıştırır. Aynı zamanda akü, milisaniyeler içinde motorun yeniden çalıştırılması için gereken gücü sağlar. Bunun anlamı; akünün sık şarj ve deşarj döngülerine maruz kalmasıdır. Bu gerekliliğin karşılanabilmesi için de, Start-Stop sisteminde kullanılacak akülerin daha büyük bir döngü kapasitesine sahip olması gerekir.Kökleri, 1885'te ilk elektrikli oda termostatının keşfine dayanan Johnson Controls, bugün dünya genelinde 120.000 çalışanı ile 150'den fazla ülkede geniş bir müşteri yelpazesine hizmet veren, bir çok alanda global liderlikleri bulunan çok endüstrili bir çatı kuruluştur.Dünyanın en büyük otomotiv akü üreticisi olan Johnson Controls Power Solutions, otomobil üreticileri ve satış sonrası tüketim için her yıl yaklaşık 152 milyon akü üretmektedir. Firma, sahip olduğu geniş ürün gamıyla kurşun-asit ve lityum-iyon akü teknolojisi, konvansiyonel, Start-Stop, ileri Start-Stop, mikro hibrit, hibrit ve elektrikli araçlar dahil neredeyse her araç türüne enerji sağlamaktadır. Johnson Controls geri dönüşüm sistemi, otomotiv akülerinin dünyada en çok geri dönüştürülen tüketici ürünü haline gelmesine yardımcı olmuştur. Dünya çapında, 15.000 çalışanı ile 50'den fazla noktada akü geliştirir, üretir ve geri dönüştürür.Türkiye’yi bölgesel bir üs olarak gören Johnson Controls, bu doğrultuda 2013 yılında Karat Güç Sistemleri ile ortaklık gerçekleştirmiştir. Johnson Controls, Türkiye ve çevre ülkelerin akü tedariğini, ülkemizde sürdürdüğü yatırımlarla sürdürmektedir.