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Pirelli World Challenge Serisi ve Pirelli’nin otomobil sporları teknolojisi, Project CARS 2 oyun platformunda

Pirelli World Challenge Serisi ve Pirelli’nin otomobil sporları teknolojisi, Project CARS 2 oyun platformunda

Tarih 04 Ekim 2017, 15:14

Slightly Mad Studios tarafından yapılan açıklamada Pirelli’nin teknik, tanıtım ve pazarlama işbirliği için Project CARS platformuna katıldığı duyuruldu.

İşbirliği kapsamında Pirelli’nin motor sporları ve lastik teknolojisiyle birlikte Kuzey Amerika’nın GT-üretim premier serisi olan Pirelli World Challenge'da Project CARS 2’de yer alacak.

Pirelli World Challenge, Project CARS 2’nin 22 Eylül’deki lansmanında yer aldı ve Kuzey Amerika’nın en iyi GT arabalarının yarıştığı şampiyona da oyuna dahil olacak.



Pirelli lastiklerinin kullanıldığı Pirelli World Challenge, Kuzey Amerika’nın premier seri üretim GT arabaların yarıştığı seri olup Project CARS 2’de de yer alan Long Beach, Circuit Of The Americas, Road America ve Mazda Raceway Laguna Seca gibi pistlerde düzenleniyor.

The Pirelli World Challenge, gerçek GT3 arabaların ve kendi özel donanımlarının yer aldığı Project CARS 2’nin oyun içi kariyer modunda oynanabilecek.

Pirelli lastikleriyle teknik işbirliği, 2017’de gamescom’un En İyi Simülasyon Oyunu ödülünü kazanan Project CARS 2’nin özgünlüğünü ileriye taşıyor. Pirelli, yüzyıllık otomobil sporları geçmişi ve yol lastiklerinde çığır açan teknolojileriyle Project CARS 2’de yer alan 180’den fazla arabanın oyun içi kontrol ve hissini geliştiriyor.

Gövde yapısından kayma açısına, lastiklerin ısınmasından kauçuk termo-mekaniklerinin kesilmesine ve aşınmasına kadar çeşitli özellikler getiren Pirelli ve Project CARS işbirliği, pilotların gerçek motor sporları dünyasına daha da yaklaşması anlamına geliyor.

“Aylardır Project CARS 2 ile çalışıyoruz” diyen Pirelli World Challenge Başkanı ve CEO’su Greg Gill şöyle devam etti: “Pirelli World Challenge takipçilerimizin favori arabalarını ve pistlerini tam anlamıyla deneyimleme olanağı bulması, hem takipçilerin, hem yarış serisinin merakla bekleyebileceği yeni girişimlere yol açacak. PWC arabalarımızın da aksiyonun parçası olacağı Project CARS2 oyununun tanıtımı için heyecanlıyız.”



Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola ise şu yorumda bulundu: “Slightly Mad Studios ile çalışmak ve süreçlerinin pek çok açıdan bizimkinin yansıması olduğunu görmek bizim için çok ilginç bir deneyimdi. Teknik ve sportif çözümlerimizi Project CARS 2’ye katmak benzersiz bir zorluk sunarken oyundaki lastiklerimizin gerçek dünyadaki lastiklerin simülasyonu olmasını sağlamak, teknik işbirliğimizin ana unsurlarından birini oluşturdu. Project CARS 2 pilotlarının, Pirelli’nin otomobil sporları mirasının temelindeki teknolojiyi hissettiğini bilmek bizim için önemli.”

Project CARS2 Oyun Direktörü Stephen Viljoen de şunları söyledi: “Pirelli’nin Project CARS 2’yi geliştirme sürecinde katılımıyla anında sonuçlar gördük. Onların verilerini bizimkilerle çok benzer süreçler kullanarak kıyaslayabilmek, canlı karşılaştırmalar yapabilmemiz anlamına geldi. Oyundaki Pirelli lastiklerinin gerçek lastiklerden nasıl farklı olduğunu derhal görebildik. Verilerimizi eşleştirerek kayma, tutuş, aşınma, sıcaklık ve lastikle ilgili daha pek çok parametreyle son derece isabetli bir model elde edebildiğimiz için pilotlarımıza daha özgün bir deneyim sunabileceğiz.”

 

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