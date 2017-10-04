Tofaş, girişimcilik programı ‘Aklım Fikrim Fiat’ ile yenilikçi projelere destek sağlıyor

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04 Ekim 2017, 14:53

Tofaş’ın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla başlattığı kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat’ın ikincisine katılım için başvurular başladı.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen, bu yıl Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek ile yeniden tasarlanan program ile Tofaş’ın odaklandığı konularda faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin ortaya çıkması hedefleniyor. 15 Aralık tarihine kadar başvuruların alınacağı Aklım Fikrim Fiat programına kabul edilen projelere Tofaş’la işbirliği şansı verilirken, seçilen girişimlere mentorluk desteği 2018 yılı sonuna kadar devam edecek.İlki geçen yıl gerçekleştirilen kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Aklım Fikrim Fiat’ın bu yıl odaklandığı alanlar büyük veri, nesnelerin interneti, müşteri deneyimi gibi alanlar olurken; satış ve servis hizmetleri, kişiselleştirilmiş hizmetler, mobilite çözümleri gibi alanlarda yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi amaçlanıyor.Başvuruların 15 Aralık’a kadar devam edeceği organizasyonda, kabul edilecek projeler uygulanabilirlik, takımın yetkinliği, pazarın büyüklüğü, ölçeklenebilme potansiyeli, rekabet avantajı ve Tofaş ile olan işbirliği potansiyeline göre değerlendirilecek. Programa seçilecek girişimciler kendilerine sunulan destekler ve mentorluk ile girişimlerini büyüterek Demo Günü'nde nihai ürünlerini jüriye sunacaklar. Demo Günü’nünde seçilen girişimler ise destek ve mentorluk almaya devam ederek, 2018 sonuna kadar programı başarıyla tamamlamaları halinde Tofaş’ın iş ortağı olma fırsatını yakalayacaklar. Başarılı bulunan projelerle girişimciler, Tofaş’la işbirliği kurmanın avantajlarını yaşarken; Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek’ten yoğun mentorluk desteği de alabilecekler.Aklım Fikrim Fiat’a katılmak isteyen girişimciler birdenfazla projeyle programa katılabilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan, “Türkiye otomotiv endüstrisinin üretim lideri; aynı zamanda Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarının Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla sunan Tofaş’ın kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı olan Aklım Fikrim Fiat’ın bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Program, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere destek vermek ve onları hayata geçirmek üzere Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek işbirliği ile yeniden tasarlandı. Aklım Fikrim Fiat programıyla hedefimiz, Tofaş’ın odaklandığı konularda faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin, Tofaş’ın otomotiv sektöründeki bilgi ve deneyimlerinin desteğiyle, geniş bayi-tedarikçi ağı ve Koç Topluluğu şirketlerine erişmelerini sağlayarak hızla büyümelerine destek olmaktır” değerlendirmesini yaptı.