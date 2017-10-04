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Karting Bursa´ya geri dönüyor

Karting Bursa´ya geri dönüyor

Tarih 04 Ekim 2017, 14:26

2017 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak, 07-08 Ekim tarihlerinde Bursa'da Nilüfer Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Orhaneli Yolu üzerinde Misi'de bulunan ve uzun bir sürredir sportif olarak hizmet vermeyen tesis, yeni kurulan Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü girişimiyle yenilenerek şampiyona yarışına hazır hale geldi.

Oldukça rekabetçi olması beklenen hafta sonu 07 Ekim Cumartesi günü 09:30-13:00 arası antrenman turları, teknik kontrol ve brifing ile başlayacak. Daha sonra saat 13:00-14:00 arası tüm kategorilerin sıralama turlarının ardından, 14:25'ten itibaren Formula Junior, Mini ve Formula Senior/Master 1.yarışları gerçekleştirilecek.

08 Ekim Pazar sabahı ise antrenmanların ardından, saat 11:25'ten itibaren Formula Junior, Mini ve Formula Senior/Master 2. ve 3. yarışları koşulacak. 4 ayrı kategoride 3'er yarışın tamamlanmasının ardından da 16:15'teki ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

 

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