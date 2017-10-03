Gaziantep ulaşımında 'Poyraz' rüzgarı esecek

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03 Ekim 2017, 18:09

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, şehiriçi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan araçlarıyla belediyelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.



POYRAZ

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını güçlendirmeye devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge gücü ile toplu taşımacılıkta kullanıcı beklentilerine göre üretim gerçekleştirerek araçlarında konfor, güvenlik ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve gelişmişlik bakımından lideri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 18 adet Poyraz teslimatı gerçekleştirdi.Gastronomisi, müzeleri, şanlı tarihi ile ünlü Gaziantep'in artan yolcu kapasitesini karşılamak, şehir merkezi ile ilçeler arasındaki ulaşıma konfor ve hız katmak için kullanılacak Otokar Poyraz'ın teslimatı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistemler Deposu'nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi.Sektörden gelen talep üzerine 2 yılda geliştirilen, 27+1 küçük otobüs segmentinde ilk yatırım maliyeti, düşük parça ve işletme giderleri ile öne çıkan Poyraz'ın teslimat törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Gaziantep Ulaşım A.Ş.(Gaziulaş) Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar Bayi Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar Ticari Araçlar Satış Direktörü, Otobüs Satış Grup Yöneticisive Bölge Satış Yöneticisikatıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde araç filosunda çeşitliliğe önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı, "Aldığımız bu otobüsler, ulaşım açısından çok daha verimli, yolları daha iyi kullanma ve yolcu kapasitesini artırma adına önemli. Ulaşım, en büyük yatırım hamlemiz. Araç filomuzun hem sayısal hem de çeşitliliğini çok önemsiyoruz. Otobüslerin küçük olmasıyla verimlilik elde edeceğiz. Filomuzdaki bu çeşitlilik sayesinde şehrimizdeki dar yollarda daha hızlı hareket edebileceğiz, böylece ulaşım ağımızı daha da kuvvetlendireceğiz” dedi.Yolcu taşımacılığı için özel olarak geliştirilen 27+1 kapasiteli küçük otobüs Poyraz'ı bu yıl satışa sunduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar Satış Direktörüise şöyle konuştu;"Otokar Poyraz, son yıllarda özellikle düşük işletme maliyetleri ve giderleri yönünde geliştirdiğimiz; sahip olduğu teknoloji ve donanımsal özelliklerle tüm beklentileri karşılayabilecek bir otobüs. Şehiriçi kullanımdaki manevra kabiliyeti, performansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleriyle Poyraz, küçük ve orta boy segmentine yeni bir soluk getirecek. Gaziantep ulaşımında Otokar'ın tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Yeni araçların hayırlı olmasını dileriz."Euro 6 normlarına uygun, çevreci motora sahip Poyraz, 7.2 metre uzunluğunda. Geniş iz genişliği ile üstün yol tutuşu sağlayan Poyraz, güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motoru öne çıkıyor. Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirilen Poyraz, minimum dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda bile manevra yapabiliyor. Dayanıklı gövdesinde 112 kW gücünde, 493 Nm'lik motoru barındıran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa tırmanma performansıyla rakiplerini geride bırakıyor. Hafif gövde tasarımı, optimize edilmiş güç paketi ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz, şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam havalı frenler, motor ve imdat frenleri, viraj denge kolları ile önde ve arkada disk frenleriyle üstün güvenlik sunuyor. Segmentinin yükseklik ve genişlik olarak en ferah aracı unvanına sahip olan Poyraz, ergonomik sürücü kokpiti, kumanda düğmeleri, konforlu koltukları, diz mesafesi ve üstün güvenlik donanımı ile taşımacılık sektöründe yeni bir soluk getiriyor.