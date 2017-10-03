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Allison Transmission, tam otomatik şanzımanlar için yeni nesil teknolojileri tanıttı

03 Ekim 2017, 12:58

Allison’un yeni dokuz vitesli tam otomatik şanzımanları, daha düşük emisyon, geliştirilmiş yakıt tasarrufu ve gelişmiş start-stop kabiliyeti sunuyor.

Allison Transmission, Atlanta’daki Güney Amerika Ticari Araç Fuarı’nda ilk dokuz vitesli modelini tanıttı. Orta ve ağır segment ticari araçlar için tasarlanan bu yenilikçi tam otomatik şanzımanın 2020 yılında global pazara sunulması hedefleniyor.



Allison Transmission Ürün Mühendisliği ve Ürün Geliştirme ekiplerinin Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk açıklamasında; “Bu yeni şanzıman ile Allison, yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonlarına ilişkin standartları sağlamaya olan kararlılığını ortaya koyuyor. Bu ürünü piyasaya sunmamız, Çevre Koruma Ajansı(EPA) Safha 2 GHG ve Yakıt Verimliliği Standartlarının zamanlaması ile örtüşüyor” diyerek belirtti.



Yüksek ilk vites oranı ve sektöre öncülük eden diğer vites oranlarıyla Allison dokuz vitesli şanzıman; tork konvertörünün birinci viteste erken lock up yapmasını sağlayan yüksek verimli dişli tasarımı sayesinde önemli bir yakıt tasarrufu sunuyor. Ayrıca dokuz vitesli şanzıman, motor yeniden başlatıldığında şanzımanın direkt devreye girmesini ve aracın aynı pozisyonda tutulmasını sağlayan entegre start-stop sistemini kapsıyor. Çeşitli uygulamalara değer katan dokuz vitesli yeni model, dağıtım kamyonları, kiralık kamyonlar ve okul otobüsleri için ideal olarak sunuluyor.



Kirk açıklamasında; “Yazılımımız, elektronik kontrol paketlerimiz ve diğer yakıt tasarrufu teknolojilerimiz, FuelSense® ile birleştirildiğinde dokuz vitesli yeni modelimiz, yakıt verimliliği ve düşürülen emisyonlar için yeni bir standart yaratarak Sera Gazı Emisyonları Modelinin tüm gerekliliklerini karşılayacak. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki birçok araç üreticisi, kendileri için henüz bu yıl başlayan prototip değerlendirmelerinin heyecanını ve merakını yaşadıklarını ifade etti” dedi.



Allison dokuz vitesli şanzıman, tüm dünyada 100 milyar milden fazla yol kat etmiş olan Allison 2000 Serisi™ altı vitesli ticari tam otomatik şanzımanların kanıtlanmış dayanıklılığını güçlendiriyor. Allison, 2000 Serisi ile birlikte piyasaya sürülen araçlara entegrasyon kolaylığı sağlayarak önceki altı vitesli modeli gibi aynı araç üreticilerinin ara yüzlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.



Bu yeni şanzıman modeli ile sürücüler, daha sarsıntısız bir kalkış sağlayan küçük vites aralıkları sayesinde daha da yüksek bir konforu tecrübe edecekler. Ayrıca daha fazla verimlilik sunan arttırılmış ivmelenmenin keyfini yaşayacaklar.



Allison şanzımanlar, motor torkunu sarsıntısız şekilde arttırmak ve tekerleklere daha fazla güç iletmek için Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ni kullanıyor. Allison şanzımanları kullanan sürücüler, manüel ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanları kullananlara göre daha yüksek verim, yakıt tasarrufu, sürüş konforu, güvenliği ve kullanım esnekliğini tecrübe ediyorlar. Allison şanzımanlar, global olarak kalitesi, güvenilirliği ve daha yüksek tasarruf sunması ile tanınıyor. Bu değerler, manüel, otomatikleştirilmiş manüel şanzıman ya da çift kavramalı şanzımanlar (DCT) ile karşılaştırıldığında Allison donanımı araçların avantajlarını gösteriyor.

