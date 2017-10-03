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Mars Logistics’e Hugo Boss’tan En İyi Tedarikçi Ödülü

03 Ekim 2017, 12:54

2005 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kurum için etkin bir paylaşım ortamı yaratan ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi tarafından düzenlenen Operasyonel Mükemmellik Günü’nde Mars Logistics, HUGO BOSS Tekstil Sanayi’ye verdiği hizmet kapsamında “En İyi Tedarikçi Ödülü”ne layık görüldü.