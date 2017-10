Erhanlar Uluslararası Nakliyat, filosunu MAN ile güçlendirmeye devam ediyor

Anasayfa » Piyasa

03 Ekim 2017, 12:46

Türkiye’nin köklü ve büyük nakliye firmalarından Erhanlar Uluslararası Nakliyat, 360 araçlık dev filosunu güçlendirmek için yaptığı yatırımlarda MAN’dan vazgeçmiyor.



Erhanlar Uluslararası Nakliyat Satınalma ve Filo Müdürü Doğan İncedoğan’ın evsahipliğinde gerçekleşen teslimat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran katılırken, satışı gerçekleştiren Şensan adına ise İzmir Şube Müdürü Ahmet Demir ve İzmir Servis Müdürü Hüseyin Kaptan ile şirket yetkilileri de hazır bulundular.1982’de Ankara’da aile şirketi olarak başlanılan taşımacılığa, 1993 yılında İzmir’de yerleşik uluslararası soğuk hava taşımacılığı hizmeti sunmak amacıyla yeniden yapılanan ErhanlarUluslararası Nakliyat, 360 araçtan oluşan güçlü filosu ve 7.500 metrekarelik kapalı alana sahip toplam 20.000 metrekarelik A tipi gümrüklü antrepo su ile başta frigorifik olmak üzere sunduğu özel lojistik hizmetlerini başarı ile sürdürüyor.Erhanlar Uluslararası Nakliyat’ın taşınabilir ürün yelpazesi yönünden, son derece geniş ve özellikli bir materyal donanımına sahip olduğunu belirten Erhanlar Uluslararası Nakliyat Satınalma ve Filo Müdürü Doğan İncedoğan, şöyle konuştu:"Bu donanımızla, sıcak - soğuk transfer gerektiren özel yükleri, dondurulmuş veya taze deniz ürünleri, yaş sebze ve meyveleri, et, süt ve bunlardan mamul tüm hassas ürünleri, canlı süs bitkilerinin taşınması frigolu - frigosuz her türlü emtiaları, özel çözümleri ve güvenli hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz.Müşterilerimizin artan talebine cevap verebilmek amacıyla, çift katlı (double deck) araçlarla, özel yükler için iki araçlık yükü tek araca yükleme olanağı vermekteyiz. Tıbbi malzemeler, ilaç, paletli yükler, elektronik ve otomotiv endüstrisi için çift katlı (double deck) yükleme sistemi ile nakliye sektöründe etkili ve verimli çözümler üreterek müşterilerimize zaman ve navlun avantajları sağlıyoruz.360 araçlık filomuz; çevreye duyarlı, Avrupa normlarına uygun motorlu araçlardan oluşmaktadır. ADR konvansiyonuna uygun tecrübeli şoförler ve gerekli teçhizatlarla donatılmış araçlarımız, tehlikeli ve hassas madde taşımacılığında insana, doğaya, ekolojik dengeye de özen göstererek hizmet vermektedir.İşte tüm bu teknolojik donanım ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda MAN, sadece bizim istediğimiz özelliklerin tamamını karşılamakla kalmıyor, ileri teknolojisi ve getirdiği yeniliklerle hem bizi hem de filomuzu güncelliyor, geliştiriyor. MAN’ın geniş model yelpazesinden, ihtiyacımız olan tüm araçları sipariş ediyoruz”.MAN’ın tüm müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak kabul ettiğini vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran da, “MAN olarak, üretimden Ar-Ge’ye, satış sürecinden Satış Sonrası Hizmetler’e kadar her alanda bu yaklaşım en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda Erhanlar Uluslararası Nakliyat ile uzun bir geçmişe sahip olan bu işbirliğimizin, daha uzun yıllar gelişerek süreceğine inanıyorum” dedi.