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Renault Sport Formula 1 Takımı’na yeni ortak: RCI Bankası

Renault Sport Formula 1 Takımı’na yeni ortak: RCI Bankası

Tarih 03 Ekim 2017, 10:49

Renault Sport Formula 1 Takımı, yaptığı açıklamada RCI Bankası’nın yeni ortağı olduğunu duyurdu.

Yapılan anlaşma kapsamında RCI Bankası, bu hafta sonu gerçekleşen Malezya Grand Prix’si ile birlikte Renault’nun Formula 1 otomobili olan R.S. 17’nin üzerinde yerini aldı.

Renault Grubu şirketleri arasında yer alan RCI Bankası, dünya genelinde Renault Grubu’nun yanı sıra Avrupa, Güney Amerika, Güney Kore'de Nissan Grubu’na ve Rusya ile birlikte Hindistan'da ortak girişimlere finansman ve otomobil hizmetleri sunuyor.



Ortaklık anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll, ‘’RCI Bankası’nın aramıza katılması, Renault Sport Formula 1 Takımı için mükemmel bir haber. Bu ortaklık, Grup Renault'yu Formula 1 gibi olağanüstü bir platformda tüm boyutları ile özellikle mali ve hizmet faaliyetleri konusunda tanıtmak ve büyütmek için büyük önem taşıyor. Mobilite, performans ve yenilik gibi konularda aynı tutkuyu paylaştığımız RCI Bankası ile yaptığımız bu ortaklığın her iki tarafa da yarar sağlayacağından eminiz. RCI Bankası’nın uluslararası gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz "dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren RCI Bankası Genel Müdürü Gianluca de Ficchy ise "RCI’nın amacı, İttifak markalarının müşterilerine otomobil satın alımı konusunda kolaylık sağlamak. Bu ortaklık, varlığımızı güçlendirmemize ve uluslararası büyümemizi devam ettirmemize destek olacaktır. Aynı zamanda, bu pazarın en önemli oyuncularından biri olmak için otomotivde yeni mobilite hizmetleri geliştirme konusundaki planlarımıza da katkı sağlayacak. " dedi.



 

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