Pirelli'nin Avrupa'nın ilk PZero World mağazası Münih'te

03 Ekim 2017, 10:37

Servis, teknoloji ve tasarımı buluşturan yeni amiral mağaza çok özel bir müşteri deneyimi yaratıyor.

Pirelli, Avrupa’daki ilk PZero World mağazasını Münih’in merkezindeki Hanauer Strasse (Hanauer Caddesi) 42 adresinde açtı. Geçen yıl Los Angeles’ta açılan ilk amiral mağazanın ardından, Pirelli bu yenilikçi satış noktasını Avrupa’ya getirmek için 2017 yılını hedef olarak belirlemişti. Sözünü tutan İtalyan şirketi, özellikle prestij müşterilerini hedef alan yeni satış mekanı için dünyanın otomotiv başkentlerinden birini seçti. Pirelli’nin hem orijinal ekipman hem de yenileme pazarına lastik sağladığı Münih dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bölge Avrupa’da premium ve prestij otomobillerin en yoğun olduğu merkezlerden biri olarak biliniyor.Pirelli’nin çığır açan PZero World konseptinin öncülük ettiği perakende stratejisinin temel unsurlarını servis, teknoloji tasarımı ve yenilikçi ürünler, PZero Color Edition serisi ve Pirelli Connesso platformu oluşturuyor. Yaklaşık 1.000 metrekarelik alana yayılan yeni Münih mağazasında müşteriler, en ileri teknolojiler kullanılarak kişisel ihtiyaçlarına göre hazırlanan prestijli hizmetlerden yararlanabiliyor. “Perfect fit” (Mükemmel Uyum) stratejisinin dağıtım ağına uygulanması, üretim düzeyinde en prestijli otomotiv üreticilerinin her bir modeline özel lastikler geliştirilmesi anlamına gelirken, servis düzeyinde müşterinin lastik değişim anının takip edilmesini, kendileri için en uygun yer ve zamanda değişim yapılabilmesini mümkün kılıyor.Vale ve mobil sökme takma gibi hizmetlerle, Pirelli satın alma deneyimini dönüştürmek ve yeniden tasarlamak için gereken tüm araçları müşterilerinin hizmetine sunarken Pirelli Connesso sistemi de burada önemli bir rol oynuyor. Bir lastik mağazası fikrini kökten değiştiren PZero World, müşteriye nitelikli destek sunmanın yanı sıra Pirelli dünyasını da yaşatıyor. Efsane Pirelli takvimi The Cal’den ikonik resimler, dünyanın en güzel süper arabaları ve en geniş Pirelli yüksek performans lastikleri yelpazesi için çerçeve işlevi görüyor. Müşteriler, motor sporları dünyasından ilham alan şık ve konforlu ortamda Pirelli Design serisinin en yeni kreasyonlarını bulabiliyor veya Pirelli’nin bisiklet dünyasına adanmış Velo serisinin evrimini keşfedebiliyor. Moda, tasarım, motor sporları, çığır açan ürünler ve yenilikçi hizmetler: PZero World “reçetesini” benzersiz kılan malzemeler.Pirelli Almanya CEO’su Michael Wendt, “PZero World mağazasının güçlü yönü, lüks ürünlerin benzersiz bir kombinasyonunu kaliteli servis ile sunmasıdır. Bunları buluşturan şık ve konforlu ortam, müşterilerimizin her ziyaretini eşsiz bir deneyime dönüştürüyor” dedi.Pirelli Pazarlama ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Matteo Battaini ise şu açıklamayı yaptı: “Pirelli olarak dağıtım stratejimizde segmentlerinde lider konumlarda bulunduğumuz Prestij ve premium otomobillerin çok yoğun olduğu coğrafi bölgelere odaklanıyoruz. Bu stratejiyi de lüks ürünlere yönelik değer ve ürün teknolojisi vizyonunu paylaştığımız ve Pirelli’nin pazara yaklaşımının ayrılmaz bir parçası haline gelen seçkin müşterilerimizle bağlantılarımız, modern dijital bilgi alışverişi ve mükemmel lojistik ile uyguluyoruz. Pirelli’nin perakende stratejisinin en güçlü unsurlarından biri, halen yaklaşık 12.500 satış noktasından oluşan bir ağ aracılığıyla doğrudan dağıtım yapmasıdır. Bu ağın 2020 yılı itibariyle çoğunluğu franchise ve iştirakler olmak üzere yaklaşık 17.000 noktaya ulaşacağını öngörüyoruz. PZero World ve amiral mağazalar, yetkili satıcılardan oluşan bir ağla bu stratejiye öncülük edecek. Yenilikçi satış noktası formatı, tüketicilerin Formula 1’den Pirelli Takvimine, Pirelli Design’dan Velo’ya kadar Pirelli markasını her yönüyle tanıyabileceği, dünyanın en prestijli merkezlerinde hizmet verme amacıyla doğdu.”Pirelli, 145 yıldır reklamları, Pirelli takvimi, Avrupa’nın en önemli çağdaş sanat mekanlarından Pirelli HangarBicocca ve Pirelli Design projesi gibi pek çok varlığının da katkısıyla çeşitli platformlarda (motor sporları, sınıfının en iyisi lastikler ve orijinal donanım sunması, ayrıca iletişim, sanat ve tasarım) öncülüğünü sürdürüyor. Pirelli markasının kimliği, yüksek teknolojiyle sanatsal ifadenin buluşması şeklinde tanımlanıyor ve markayı lastik sektörünün ötesinde daha geniş bir yaşam tarzına yükselten bu özellikler PZero World’de hayat buluyor.