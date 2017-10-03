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Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesi Hafif Ticari Araç Direktörlüğüne İbrahim Anaç atandı

03 Ekim 2017, 10:02

Nissan Türkiye bünyesinde 2005 yılından itibaren farklı görevler üstlenen ve önemli başarılara imza atan Genel Müdür Yardımcısı İbrahim ANAÇ; Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesinin Hafif Ticari Araç Direktörlüğü görevine atandı.



