Riva'da sağanak yağmurda trial

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03 Ekim 2017, 09:54

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 5. Ayak Yarışı 30 Eylül -01 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü (BEYOFF) tarafından Riva’daki offroad parkurunda 28 sporcu ve 14 araçtan oluşan 7 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

2 gün süren ve kıyasıya bir rekabete sahne olan organizasyon, yağan sağanak yağmura rağmen kalabalık seyirci toplululuğu önünde yapıldı. Kızılay’ın kan verme aracının da hazır bulunduğu yarış alanında Beykoz Belediyesi tarafından aşure ve lokma dağıtımı da yapıldı.Kanlıca Orman İşletmesi Ağaçlandırma Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyon 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11.45’te start aldı. Zorlu etapta finish görebilen takım olmadı. İlk günü Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Kürşad Öztürk ekiplerinden oluşan AVC Team-Osmanlı Offroad takımı ilk sırada tammalarken, Cemal Altun-Ali Çapan ve Umut Uyar-Yusuf Uyar'dan oluşan Beyoff Ceyranpower ikinci ve Burak Ayvaz-Cenkkut Fırıncı ve İsmail Koçali-Devrim Öztürk King Of Trial Team de üçüncü olarak tamamladı.01 Ekim Pazar saat 10.00'da başlayan ve ekiplerin zorlu doğa şartları ve engellere karşı büyük mücadelesine sahne olan ikinci gün sonrasında, 2017 Türkiye Trial Şampiyonası 5. Ayak Beyoff Yarışı’nda birincilik Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Kürşad Öztürk ekiplerinden kurulu AVC Team-Osmanlı Offroad takımının oldu. Zorlu yarışta ikinciliği Ahmet Kurt-Fuat Sarper ve Şencan Özkurt-İsa Üstündağ ekiplerinin yer adlığı Teleferik Offroad takımı elde ederken, podyumun üçüncülük basamağında Ali Fuat Bilgin-Mehmet Emir ve Seda Özkutlu-Şahhaydar Argaç tarafından temsil edilen Aydoff Trial Team yer aldı.2017 Türkiye Trial Şampiyonası sezon finali 28-29 Ekim tarihlerinde BOLOFF tarafından Bolu'da organize edilecek...