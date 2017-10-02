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Sosyal medyayı gündemine alan çiftçilerin favorisi: Facebook

02 Ekim 2017, 18:03

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çiftçilerin de medya kullanımı hızla değişiyor. Anadolu Motor için GfK tarafından yapılan araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 52’si internet kullanıyor. Bu yüzde 52’lik kesimin yüzde 89’unun en sık ziyaret ettiği internet sitesi ise Facebook.

50 yılı aşkın tecrübesi ile kurulduğu günden itibaren tarım sektörüne yatırımlarını sürdüren Anadolu Motor, dünyanın en saygın araştırma şirketlerinden GfK ile 21 Aralık 2016 ve 16 Şubat 2017 tarihleri arasında bilgisayar destekli yüzyüze görüşmeler tekniği ile çiftçilerin tarım makineleri ve medya kullanımına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.



Gelişen teknoloji ile birlikte çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya ve Manisa’da traktör, çapa makinesi, motopomp ve jeneratör kullanıcısı 1.664 çiftçi ile yapılan araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 52’si internet kullanıyor. Bu kullanıcıların ana amacı sosyal medyayı takip etmek, en sık ziyaret ettikleri site ise Facebook.



Sosyal medya, araştırma ve oyun…

İnternet kullanan çiftçilerin çoğunun her gün internete girdikleri ve yüzde 23’ünün günde 2 saatten fazla bir zaman dilimini internette geçirdiğini ortaya koyan araştırmaya göre, çiftçilerin interneti kullanmalarının asıl amacı ise sosyal medya. Araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 31’i interneti sosyal medya için, yüzde 23’ü araştırma yapmak için, yüzde 20’si ise oyun oynamak için kullanıyor. Gazete okumak, bankacılık işlemleri gerçekleştirmek ve dizi izlemek de çiftçilerin internet kullanım amaçları arasında yer alıyor.



Araştırma sonuçlarına göre çiftçilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında ise yüzde 89 ile doğrudan paylaşım yaptıkları ve öncellikli iletişim aracı olarak gördükleri Facebook bulunuyor. Facebook’u yüzde 76’lık oranla Google ve yüzde 71’lik oranla Youtube takip ediyor.



Amaç çiftçileri dijital dünyaya adapte etmek

Günümüzde hayatın her alanında teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Anadolu Motor Tarım Makineleri Satış Direktörü Belma Altın, Anadolu Motor olarak çiftçilerin de dijital dünyaya adapte olmalarını amaçladıklarını söyledi. Araştırmanın çiftçilerde internet kullanım oranın son derece yüksek olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altın, “İlerleyen dönemde bu oranın daha da artacağını düşünüyoruz ve çiftçilerimizle daha etkili iletişim kurmak için dijital iletişim yatırımlarımızı artıyoruz ” dedi. Anadolu Motor özelinde Landini markalı traktörler için hazırlanan Facebook sayfasının çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Altın, “Landini markalı traktörlerimizi kullanan çiftçilerimiz kendi videolarını,fotoğraflarını ve deneyimlerini paylaşıyor, ürünlerle ilgili yorum yapıyorlar. Ayrıca traktörlerin çekiş gücü ve teknik donanımları ile ilgili detay sorularına da eşzamanlı yanıt alma fırsatı elde ediyorlar” diye konuştu.



