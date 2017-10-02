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BP Türkiye OMSAN ile iş birliği yaptı

02 Ekim 2017, 17:58

BP Türkiye, istasyonlarına nakledilen akaryakıt ve LPG ürünlerinin karayolu taşımacılığı için OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik ile iş birliği yaptı.



Türkiye’nin lider lojistik firmalarından OMSAN, dünyanın en büyük enerji firmalarından biri olan BP ile beş yıllık akaryakıt ve LPG taşıma anlaşması imzaladı. Böylece OMSAN, BP Türkiye’nin taşıma tedarikçileri arasındaki yerini aldı.



BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, iş birliği hakkında şunları söyledi: “BP Türkiye olarak ’sıfır kaza-sıfır hata’ prensibiyle operasyonlarımızı gerçekleştirerek müşterilerimize daha emniyetli ve güvenli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Taşımacılık sektöründeki bilgi, deneyim birikimi ve standartların yerleşmesiyle operasyonlarımızı her konuda donanımlı iş ortaklarımızla beraber yürütmek amacıyla OMSAN Lojistik firmasını tercih ettik. Yüksek standartlardaki tankerlerle bu operasyonu emniyetli bir şekilde gerçekleştirerek yol güvenliğine büyük katkıda bulunuyoruz. OMSAN Lojistik ile yaptığımız bu iş birliği ile ‘Akaryakıtta BP Kalite Güvencesi’ hedefimizi başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum çünkü BP olarak Sağlık-Emniyet-Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) politikalarımız gereği, her faaliyetimizde olduğu gibi, karayolu taşımacılığı alanında da hatasız bir operasyonla, insana ve çevreye zarar vermeden ürünlerimizi terminallerden akaryakıt istasyonlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz.”



İş birliği hakkında konuşan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, “Bugün burada bir OYAK grup şirketi olan OMSAN ve BP Türkiye olarak kaliteli hizmeti sunmayı ilke edinen, gurur duyulacak bir iş birliğine imza atıyoruz. OMSAN olarak bu proje kapsamında 30 milyon TL yatırım yaparak 190 yeni sürücü istihdamı sağladık ve ADR taşımacılığı yapan araç filomuza 81 araç kattık. BP Türkiye ile birlikte yaratacağımız sinerjiyle, akaryakıt ve otogaz taşımacılığında, diğer faaliyetlerimizde olduğu gibi uluslararası standartları uygulayarak, sıfır hata ve sıfır kaza hedefiyle sektöre örnek olacak bir proje gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.



BP Türkiye, OMSAN Lojistik aracılığıyla, akaryakıt ve otogaz olmak üzere 81 araç ve 190 karayolu taşımacılık operatöründen oluşan bir filo ile bayilerine hizmet verecek. Bu sayede yılda yaklaşık 10 milyon kilometre yol katedilerek 900 km3 akaryakıt ve otogaz dağıtımı gerçekleştirilecek.



