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İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu

İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu

Tarih 02 Ekim 2017, 17:53

Türkiye enerji sektörünün köklü şirketi İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu. 1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Aratay, halihazırda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteydi.

30 Eylül 2017 itibari ile CEO’luk görevini üstlenen Eyüp Aratay, LPG sektörünün ‘Mavi Dev’i İpragaz’ın tüm temel segmentleri kapsayan bir enerji şirketine dönüşümünde önemli görevler üstlendi, SHV Energy bünyesinde de yurtdışında önemli projeleri yönetti.

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD) Kurucu Başkanı olan Eyüp Aratay, halen Dernek Başkanlığı görevini ve TOBB Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

1965 yılında İstanbul’da doğan Eyüp Aratay, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur.  İş hayatında hep satış alanında çalışmış, kariyerine yalıtım malzemeleri sektöründe başladıktan sonra İpragaz’da devam etmiştir. 1994 yılında İpragaz’da satış mühendisi olarak başladığı yolculuğuna, dökme LPG - LNG, otogaz, kit dönüşüm, akaryakıt satışları, kurumsal ve ticari pazarlama ile IT süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak  devam etmiş ve SHV Energy projelerinde yönetim sorumlulukları almaktadır. Aratay, Eylül 2017 itibari ile de İpragaz A.Ş’nin CEO’su olmuştur.

Aratay, kurulduğu günden bugüne LNG & CNG Derneği Başkanlığı görevini yürütmekte, bunun yanında TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi ve Sarı Lacivert Dernekleri’nde başkan yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programını tamamlayan Aratay’ın en büyük hobilerinden biri denizdir. İş hayatındaki başarısını sürekli öğrenme, kendini çok iyi tanıma ve sosyal hayattaki beslenme kanallarının çeşitliliği ile açıklayan Aratay, evli ve bir kız çocuk babasıdır.








 

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