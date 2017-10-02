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Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında

Tarih 02 Ekim 2017, 17:28

Tofaş tarafından restore edilerek 2002 yılında hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Bursalıların kültür ve sanat hayatına değer katıyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve 2008’den bu yana müze bünyesinde hizmet veren Tofaş Sanat Galerisi’nin toplam ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 7 ayında 40 bini aştı. Yılda ortalama 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze ve sanat galerisi, 2002’den bu yana toplamda 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.



Tofaş’ın 2002’de restore ederek Bursa’ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Anadolu'da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürünü ve arabacılık birikimini, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine bağlayarak aktarırken, geçici sergilerle de toplumun kültür-sanat hayatına değer katma misyonuyla 15 yıldır faaliyet gösteriyor.


Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’nde yer alan ve Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor. İlk arabalardan Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor. Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde 2.600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.  


Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve 2008’den bu yana müze bünyesinde hizmet veren Tofaş Sanat Galerisi’nin toplam ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 7 ayında 40 bini aştı. Yılda ortalama 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze ve sanat galerisi, 2002’den bu yana toplamda 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.



“Kantarın Topuzu” Tofaş Sanat Galerisi’nde!
Bursa halkına kazandırılan bir diğer eser olan Tofaş Sanat Galerisi ise Tofaş önderliğinde, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle Yüksek Mimar Naim Arnas tarafından koruma kurallarına ve bilimsel kriterlere uygun şekilde 2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açıldı. Umurbey Hamamı’nda yer alan ve pek çok özel sergiye ev sahipliği yapan sanat galerisi, bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti. Galeride sırasıyla;“Piemonte Torino Design”, “40. Yılında Tofaş ve Vehbi Koç”, “Eski Hamam Eski Tas”, “Oyuncak”, “Zaman Makineleri Saat” ve “İşte Benim Zeki Müren” sergileri düzenlendi. Tofaş Sanat Galerisi’nde şu anda “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi” ziyaretçilerini ağırlıyor. Halen devam eden sergide terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede, hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün.

 

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